À¾É½Åç¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ÇÂÎ¸³¡ªÅß¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÀ¾É½Åç¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
Åß¤ÏÀ¾É½Åç¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀä¹¥¤Î¥·¡¼¥º¥óÅß¤ÎÀ¾É½Åç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÀÅ¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£Åß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï20¡îÁ°¸å¤È¡¢ËÜ½£¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¹ÃÈ¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²Æ¤Ë¤Ï½ë¤µ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î±üÃÏ¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÂì¤Î¿åÎÌ¤¬Áý¤·¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Åß¤À¤«¤é¤³¤½¡ª¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åç¤Î±üÃÏ¤Þ¤Ç»¶ºö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åç¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ä¥°¥¹¥¯Âì¤Ø¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤â²ÄÇ½¡£Åß¤À¤«¤é¤³¤½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Âì¤ÎÁñ¸·¤Ê»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¼ä¤Ê¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤ÎÀî¤Ç¥«¥ä¥Ã¥¯
ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤¬¹¤¬¤ëÀî¤ò¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ë¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤Îµ¤ÇÛ¤ÈÀ¾É½Åç¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼«Á³¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯»þ´ÖÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÅç¤Î¼«Á³¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ëÀ¾É½Åç¡£ÆÃ¤ËÍ¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÈþ¤·¤¤¼«Á³¤¬Á´¿È¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë·î¥öÉÍ¥Ó¡¼¥Á¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¡¢ÆüË×¸å¤ÏÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿åÊ¿Àþ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÀ±¶õ¤ò´®Ç½¡£²º¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÅç»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÂç¿Í¤Î³Ø¤ÓÂÎ¸³À¾É½Åç¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åç¤Î¼«Á³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ê¸²½¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¾É½Åç¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³º¯À×¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ê»²²ÃÈñ1Ì¾7000±ß¡Ë¡£À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤Îº¯À×¤ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¥¬¥¤¥É¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ½ä¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤Î»Ñ¤ä¹ÔÆ°¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£Åç¤Î¼«Á³¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢11¡Á2·î¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥«¥Þ¥¤¡Ê¥¤¥Î¥·¥·¡ËÎÄ¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÈñ1ÁÈ2Ì¾5Ëü9200±ß¡Ë¡£¼¢Ì£¿¼¤¤¥«¥Þ¥¤¤Î¿©ÂÎ¸³¤«¤éÀ¾É½Åç¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤Î¶¦À¸¤òÃÎ¤ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÂç¿Í¤Î³Ø¤ÓÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡£
Åß¸ÂÄê¤ÎÂÚºß¥×¥é¥ó¤ÇÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¼ý³ÏºÇÀ¹´ü¤ÎÅß¤ÎÀ¾É½Åç¤Ç¹õÅü¿Ô¤¯¤·¤ÎÂÚºß¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë³Ú¤·¤à¡Ö¹õÅü¥¹¥Æ¥¤¡×¥×¥é¥ó¤âÈÎÇä¡£
¹õÅü¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢¹õÅü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¢Åç¤´¤È¤Î¹õÅü¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ç¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹õÅü¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ÎÈª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¾É½Åç¤Î¹õÅü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹õÅü¿Ô¤¯¤·¤ÎÂÚºß¤Ç¡¢Åß¤ÎÀ¾É½Åç¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¹õÅü¥¹¥Æ¥¤
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅÚÍËÆü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤ß
ÎÁ¶â¡§1Ì¾5Ëü8800±ß¡Á¡Ê2ÇñÊ¬¤Î½ÉÇñ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¹õÅü¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¢1ÇñÌÜ¤ÎÍ¼¿©¡¢2ÇñÊ¬¤ÎÄ«¿©¤ò´Þ¤à¡Ë
Äê°÷¡§1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡Ê1ÁÈ2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
Í½Ìó¡§¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é1¥«·îÁ°18»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¤³¤ÎÅß¤ÎÎ¹Àè¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ¾É½Åç¡£Âç¼«Á³¤ò»×¤¤ÀÚ¤êËþµÊ¤·¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£À¾É½Åç¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
½»½ê¡§²Æì¸©È¬½Å»³·´ÃÝÉÙÄ®¾å¸¶2-2
TEL¡§050-3134-8094¡ÊÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÎÁ¶â¡§2Çñ 2Ëü4000±ß¡Á¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢¿©»öÊÌ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÀÐ³ÀÅçÎ¥Åç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤è¤êÀ¾É½Åç¾å¸¶¹Á¹Ô¤¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤ÆÌó45Ê¬¡¢¾å¸¶¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£