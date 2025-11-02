11月3日(月)＆10日(月)深夜24時30分から2週連続放送！「バカリ×秋山のバカミュート」テレ東と天才芸人２人が提案する世界に通用するかもしれない斬新なお笑いネタ番組が始動！見守るのは誰もが認める天才芸人バカリズムとロバート秋山!!

テレ東では、11月3日（月）と10日（月）深夜24時30分から2週連続で「バカリ×秋山のバカミュート」を放送します。今までにない切り口でお届けする実験的な新お笑いネタ番組です。

「言語がない無声お笑いなら世界で通用するのでは？」をコンセプトに【ミュートネタ】という新しいジャンルを創設。お笑いネタとして無謀とも思える応募案内で各お笑い事務所からネタを募集したところ、まだ見ぬジャンルに果敢に挑む合計225組の芸人たちの動画エントリーがありました！

当初は動画審査を経て、合格者にはスタジオでネタを披露してもらう予定でしたが、芸人たちが応募してきた動画があまりにも「哀愁」がありすぎて面白かったため、そのまま放送で採用することに！撮影場所が実家の居間やユニットバスだったり、小道具があまりにもチープすぎて切なくなる芸人、なぜか仏壇の前でネタを披露する芸人などネタ以外にもツッコミどころが満載の今までにない斬新なお笑いネタ番組になっています！

そんなミュート芸人たちを見守るのは”芸人が憧れる芸人“２人の天才・バカリズムと秋山竜次（ロバート）。的確な目線で若手芸人たちのおバカなミュートネタをバッサバッサと斬りながら、ネタに新たな目線の笑いを加えていきます。そして、普段あまり語らない「お笑いネタ論」も披露！「そこまで考えていたんだ！」と驚かされるバカリズムとロバート秋山の頭の中が覗ける話はかなり貴重です！最後にはロバート秋山自身がサプライズでミュートネタを披露！？

世界に通用するネタが生まれるかもしれない！テレ東がお届けする新しいお笑いネタ番組「バカリ×秋山のバカミュート」是非ご期待ください！

■バカリズム

いやーすごかったです。なんか超面白かったです！見終わった後の感覚がなにかに似てるなーと思ったら「ザ・ノンフィクション」でした。みんな頑張って生きているんだなって。生命力とエネルギーが半端ない！誰一人裕福な人がいないんです。そんな中でも笑わそうとしているんだなというエネルギーが本当に泣けました。何か訴えかけるものがめちゃくちゃあってよかったです。芸人さんの生活感とか人生とか、そういったものが滲み出ている素晴らしい番組なので、ぜひ見てみてください。

■秋山竜次（ロバート）

怖いです。とんでもない番組を⾒た感じがしました。なかなかネタ番組で仏壇が出ることはないんじゃないですか？すごい衝撃でしたね。⾃分で画⾓から外せるはずなのに、なんか⾊々事情があるんだろうなと思っちゃったりとか。そういう⽣活感が⾒れたりするの今までのネタ番組ではあまりなかったんじゃないですか？本ネタもまだ荒めかもしれないくらいの超若手芸人がミュートネタやって余計訳わからなくなってる感じも全部ひっくるめて⾯⽩かったです！

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

個別でお世話になっているお２人をMCに据えた番組を５年ぶりに実現できて、まずは感無量です！しかもテレ東らしさ満点のお笑いネタ番組。芸人さんが家で撮影した応募動画を見た瞬間、点と点が繋がり「これだ！」と閃きました。今までなかった新しいタイプのお笑いネタ番組ですが、見始めたらクセになるのは間違いないです！

