妻に全負担「専業主婦だから」→夫が平然と口にした"地獄の一言"｜極論被害妄想夫#5【ママリ】

すぐるは「スマホは二度と見ない」と、極論をいい始めます。仕事もできなくなるし、「一家で路頭にまよう」と、おどすようなことをいう夫に、困惑する かすみさん…。 当初の「娘を見てて」というお願いに対しても、専業主婦なんだから、おんぶして料理をしろと言う始末で…。

©神谷もち

©神谷もち

かすみが料理をしている間、「娘を見てて」と言っただけなのに、なぜか「スマホは二度と見るな」と言われたと解釈をした すぐる。

©神谷もち

©神谷もち

なぜ、このような思考になってしまうのでしょう？かすみさんは、そんなことは一言も言っていません…。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるはかすみさんの指摘に対して、主旨をすり替えて極論を展開しているように感じられますね。

©神谷もち

©神谷もち

「専業主婦」という言葉をたてにして、家事や育児はすべて かすみさんの「仕事」というふうに捉えているようですね。

©神谷もち

かすみさんは、料理を作る間、娘を見ていてほしかっただけでした。ですが、指摘されたこと自体が許せなかったのでしょうか…。



最後には「専業主婦なんだから」と言って、かすみさんの逃げ場をなくすところに、すぐるのずるさを感じてしまいますね。

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）