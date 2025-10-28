Åì½Ð¾»Âç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ë¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤¤¡×¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¶ì¾Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÄ®¤òÊâ¤±¤Ð¿Í¤¬¤ï¤«¤ë ÍµÈ ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¸å11¡§56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄÅì½ÐÉ×ºÊ¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êâ¤¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅì½Ð¤¬½Ð±é¤·¡¢Åì½Ð¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¡¦Åì±ºÏÂ¤Î³¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÅì½Ð¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¤È¤«Netflix (¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹)¤Ï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤¤!?¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈMC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¤Í¡£¥³¥ó¥×¥éÅª¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Åì½Ð¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄÅì½ÐÉ×ºÊ¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êâ¤¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅì½Ð¤¬½Ð±é¤·¡¢Åì½Ð¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¡¦Åì±ºÏÂ¤Î³¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÅì½Ð¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¤È¤«Netflix (¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹)¤Ï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤¤!?¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈMC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¤Í¡£¥³¥ó¥×¥éÅª¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Åì½Ð¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£