W杯前最後の壮行試合となったアイスランド戦(◯1-0)で攻めあぐねる時間が続いた日本代表だったが、課題の整理は着実にできているようだ。事前キャンプ地モンテレイでの練習終了後、MF伊東純也(ゲンク)が報道陣の取材に応じ、攻撃パターンの使い分けに言及した。日本代表は5月31日に行われたアイスランド戦で序盤からボールを握ったが、5-4-1で守る相手ブロックを崩せず、0-0のまま前半終了。後半は相手にボールを握られる割合