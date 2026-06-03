きのう、富山市の会社の敷地で、従業員の男性が刃物で刺されてけがをしているのが見つかった事件で、男性は「背後から刺された。犯人は見ていない」と話していることが分かりました。捜査関係者は、現場の状況などから無差別に人を狙った犯行の可能性は低いとみています。この事件は、きのう午前7時ごろ、富山市新庄町の会社の敷地内で、この会社で働く58歳の男性が腰に刃物が刺さったまま倒れているのが見つかったものです。男性