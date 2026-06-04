イラストレーターの葉多ちゃぁこさんの漫画「これってもしかして嘔吐恐怖症？」（全16話）が、インスタグラムで合計7500近くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもの頃から、誰かが嘔吐する姿や音に対して「怖い」と感じていた女性。成長して保育士になってからは、「怖い」という気持ちを必死に隠してきました。やがて妊娠し…という内容で、読者からは「分かります！」「知らなかったので、興味