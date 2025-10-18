「熱烈キスをパパラッチ」ケイティ・ペリーとトルドー前カナダ首相の熱愛疑惑が急展開「世界中があ然」

黒いワンピース水着のペリーと上半身裸のトルドー氏

米歌手ケイティ・ペリー（40）とカナダ前首相ジャスティン・トルドー氏（53）が、ペリーの豪華ヨットで抱き合い、熱烈なキスをするところをパパラッチされ、世界中から驚きの声が上がっている。

英紙デイリー・メールは10月11日（現地時間、以下同）、ペリーが所有する豪華ヨット「カラベル号」のデッキで、黒いワンピースの水着姿のペリーが、ジーンズに上半身裸のトルドー氏と抱き合い、トルドー氏がペリーの頬に情熱的なキスをしている決定的瞬間をとらえたスクープ写真を掲載した。

トルドー氏がペリーを抱きしめて彼女のお尻を優しく包み込む熱いカットも。この写真は、９月下旬に米カリフォルニア州サンタバーバラ沖で、通りかかったボートに乗っていた観光客が撮影したという。

〈彼女は自分のボートを小さな公共のホエールウォッチング船の横に寄せ、それから２人はキスを始めた〉

と写真を撮った観光客が同紙に語ったという。

その２ヵ月前の７月28日、ペリーはカナダ・モントリオールの高級レストラン『ル・ヴィオロン』でトルドー氏と食事をしているのを目撃されロマンスの噂が駆け巡った。

その翌日、トルドー氏が娘を同伴してカナダ・モントリオールのベル・センターで行われたペリーのライブを最前列で見守るのを目撃された。だが、その後２人の交際が報じられることもなく、噂は立ち消えになっていただけに、情熱的なキス写真浮上はファンや関係者を驚かせた。

「７月の食事デートとペリーのライブにトルドー氏が現れて以来、２人のツーショットが目撃されることもなく、トルドー氏側からは『彼に恋愛感情はない』と交際を否定する声も上がっていました。ですが、実は水面下で交際が続いていたことが今回のキス写真で発覚したのです。２人はFaceTimeやメールで頻繁にやり取りしているそうです」（ハリウッド事情通）

そうしたなか、英紙サン（電子版）によると、ペリーは10月13日、ロンドンのO2アリーナで行われたライブの合間のトークで、

〈私がいつもイギリス人に惚れちゃうのも無理ないわ……でも、もう終わりよ〉

と観客に語りかけたという。

トルドー氏は‛23年に20年連れ添った妻と離婚

ちなみにペリーは‛10年にコメディアンのラッセル・ブランドと結婚して‛12年に離婚。そして10年の交際にピリオドを打って６月に俳優のオーランド・ブルームと破局した。２人ともイギリス人だが、トルドー氏はカナダ人なので、トルドー氏との交際を暗に認めたと同紙は報じた。

その後、観客席からファンにプロポーズされるハプニングがあったが、笑いながら

〈48時間前に聞いてくれたらよかったのに〉

と答えたという。これは２日前のキス写真報道をネタにしたジョークとみられる。

関係者はサン紙に、

〈トルドーは少しオタク気質で、ケイティのように有名で華やかな人物が自分に関心を持つなんて信じられないようです。一方ケイティは、尊敬される政治家が自分にデートを申し込んでくれることを大変嬉しく思っているようで〉

と語ったという。

実は２人には多くの共通点がある。

トルドー氏がカナダの首相時代にトランプ大統領の関税政策に対抗して報復関税を発動するなどやり合ったことがあった。そしてペリーは昨年の大統領選でトランプ氏と争った民主党のカマラ・ハリス氏を応援している。そうした経緯から政治的な意見も共有しているのではないか。

また、トルドー氏は18年の結婚生活の後、‛23年に妻でテレビ番組の司会者のソフィー・グレゴワール・トルドー（49）と破局した。夫婦の間には18歳と11歳の息子と16歳の娘の３人の子どもがいる。一方のペリーは、別れたオーランド・ブルームとの間に５歳になる娘をもうけている。トルドー氏とペリーは良き父、良き母としても有名だ。

ペリーの関係者はデイリー・メール紙に

〈彼女は今ツアーでとても忙しい。だから、どうなるかは時が経てばわかるでしょう〉

と語ったという。

ペリーのライフタイム・ツアーは今年の４月23日にスタートし、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米で91公演を行う予定で、‛25年12月７日に終了する。ツアー終了後数週間はオフになる予定で、その時期に２人が交際を宣言するのか注目される。

世界中から熱視線を浴びる米歌姫とカナダ前首相の“異色のビッグカップル”。果たして２人の口からどんな発言が飛び出すのか――。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）