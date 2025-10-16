ハリー・ポッター×OWNDAYS第2弾コレクションが登場♡魔法をまとうアイウェア

世界中で愛される魔法の世界が、OWNDAYSと出会い新たな息吹を纏って目元へ。10月23日（木）より、ハリー・ポッターシリーズ第2弾「Harry Potter × OWNDAYS」が全国の店舗とオンラインで登場。今回のコレクションは、ホグワーツの4寮ごとのデザインモデルや、忍びの地図・クィディッチなど魔法学校の象徴をあしらった遊び心あふれるアイウェアが揃います。先行予約は本日10月16日（木）からスタート。魔法をまとった視界を、あなたに。

各寮をモチーフにした4モデル

今回のコレクションでは、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮を表現したモデルがラインナップ。

グリフィンドール model（HP1004G-5A、ゴールド/レッド）：赤と金の組み合わせが寮カラーを象徴。フロント縁やテンプルには寮エンブレム風モチーフ。

スリザリン model（HP1005G-5A、シルバー/グリーンデミ）：緑とシルバーの配色で、洗練された佇まい。蛇を想起させる彫金とテンプルエンドにアイコン。

レイブンクロー model（HP2004B-5A、ブルーグラデーション/シルバー）：知性を感じさせる青系グラデーションと鷲モチーフのディテール。

ハッフルパフ model（HP2005B-5A、ブラウンデミ/クリアイエロー）：温かく親しみやすい雰囲気。黄色テンプルとブラウントーンで寛ぎを表現。

いずれも価格は税込13,000円。サイズ・カラー展開は公式でご確認ください。

学校シンボルで魅せる応用モデル

寮モデルに加えて、魔法学校の象徴をデザインに落とし込んだモデルもラインナップ。

忍びの地図 model（HP1006B-5A）：フレーム縁に足跡を散りばめ、クリア×彫金で地図をイメージ。

ホグワーツ model（HP2006B-5A）：校章や窓を思わせる刻印をブリッジに配置。建築美を感じさせるデザイン。

クィディッチ model（HP1007B-5A）：ペナントやホウキ柄の配色、スニッチのメタルモチーフでスポーツ感をプラス。

これらもすべて税込13,000円。コレクション全体で7型が店舗・オンラインにて展開。

スネイプ専用＆特典グッズも見逃せない

オンラインストア限定で登場するのは、セブルス・スネイプ model（HP1007G-5A、マットブラック）。杖や薬品瓶を想起させるテンプル、刻印入りのディテールが印象的な一本です。

また、アイウェア購入者には魔法使い風のメガネケース＆クロスが付属。

さらに、OWNDAYSオンラインでは10/16（木）～10/23（木）9:59の先行予約期間中、コラボフレーム2本以上購入で合計金額が10％OFFになる特典も実施中（※雑貨は対象外）。

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s25)

魔法の眼鏡で、日常も特別に

ハリー・ポッター × OWNDAYS コレクションは、2025年10月23日（木）より全国のOWNDAYS店舗および公式オンラインストアで発売。

価格は各モデル税込13,000円、寮モデル6種とオンライン限定スネイプを含む全11種を展開。また、コラボ限定マルチポーチは税込2,000円。

先行予約中の特典も見逃せません。魔法と日常が交差するこの秋、目元を格上げするアイウェアを手に入れて、あなたもホグワーツの一員になりませんか？