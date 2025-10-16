「おばあちゃん、きらい」5歳孫の悲しい一言で、モンスター義母が改心した話【ママリ】

「あなたに直樹の嫁がつとまっているの？学歴もない…たいして美人でもない、その上、年上なんて…。ダイキやハルカをちゃんと育てられるのか心配だわ」



義父が亡くなって、同居の話し合いをしていた時、義母から心ない言葉をかけられたことをふと思い出した。



その時は、「今は義母の精神状態が正常ではないのだ」と自分に言い聞かせ、心の奥に理不尽な感情をしまい込んだ。しかし、その言葉は心の傷として残っていたことに気づいた。

主人公・優香(33歳)は、夫・直樹(29歳)と結婚して6年。専業主婦として、5歳の長男・ダイキと3歳の長女・ハルカの育児に奮闘する日々。ごく普通の家庭に見えますが、優香は義母の暴言に悩まされます。義父を亡くした悲しみとさみしさから、優香夫妻にキツく当たります。月に1～2回は顔を合わせているのに、数日後には「さみしい」「孫に会いたい」というLINEが毎晩のように届きます。義母の過干渉にうんざりした優香は、縁を切りたいと思うほどに。そこで、客観的な意見を聞くために、匿名SNSに義母のことを投稿します。すると、予想外に反響があり…。徐々にエスカレートする義母とのトラブルを描いた作品『モンスター義母と絶縁したい！』をダイジェスト版でごらんください。

「あれ？」



ふと、頬を触ると、冷たいものが指先につたう。とめどなく、静かに流れる涙…。これまで抱えていた重い荷物を、少しずつ降ろしていくような感覚を覚えた。



自分の心…家族、そして、愛する子どもたちを守るためにも、義母と適切な距離を置くこと。それが、今、私がすべきことだ。



もう、義母の言葉におびえ、夜中に目を覚ますような生活はしたくない。子どもたちに、こんな親の姿を見せるわけにはいかない。私は、SNSに寄せられた温かい言葉に背中を押され、改めて義母と「距離を置く」ことを決心した。

匿名SNSの言葉に救われた

義母との関係に悩んだ優香は、客観的な意見が聞きたいと思い、匿名SNSに悩みを投稿。すると、予想以上にたくさんの回答が寄せられていました。義母を非難する意見が大半です。その中でも、優香の心に響いた投稿がありました。



自分自身と家族のために、義母と直接対決することを決めます。

義母に突きつけた、世間の声

「お義母さん、これを見てください」



私は、義母に匿名SNSに寄せられた、私の投稿への回答を見せた。義母は顔をしかめながら、私のスマホをのぞき込んだ。



そして、そこにつづられた「ただのワガママ」「完全に無視する」「非常識」「過干渉」といった言葉を目にすると、みるみるうちに顔色を変えた。



「こんな勝手なことして！こんなところに私の悪口を書き込むなんて！」



義母は怒りをあらわにしたが、私は義母の目を見て、はっきりと告げた。



「私はありのままの事実を客観的に書いたまでです。お義母さんの行為は、世間的にはこんなふうに映っているんですよ。私も直樹も同意見です」



義母はまるで言葉をうしなったかのように、口をパクパクさせている。その時、ダイキが側にきて、義母のそでをくいっと引っ張った。



「ダイキ！おばあちゃん、ママやパパにいじめられて、悲しい」



義母はダイキにすがりつくように涙を見せた。



「おばあちゃん…人のイヤがることをしたり、迷惑をかけたりしちゃだめなんだよ。ママやパパを困らせるおばあちゃんはぼくもきらいだよ」



5歳のダイキの真っ直ぐな言葉は、義母の心に深く突き刺さったようだった。



彼女の顔から、みるみるうちに血の気が引いていく。ダイキの言葉は、これまでどんなに私や直樹が諭しても届かなかった義母の心に、初めて響いた一言だったのかもしれない。

SNSに寄せられた意見と、愛する孫からの強烈な一言…。義母は、自分こそが非常識なことばかりしていたと突きつけられ、何も言えなくなってしまいました。



そしてさらに、義母を黙らせるできごとが起こります。

ダメ押し！弟にまで非難されて

海外在住の義母の弟夫婦が帰国した際、義母はたまらず、弟や弟の嫁に私たちのことをグチったようだ。しかし、彼女を擁護する意見はなかった。



「姉さんが非常識だよ。月に1、2回も孫に会えているんだろ？多い方じゃないか」

「私も娘や息子の家庭に、なるべく干渉しないように努めてますよ。干渉しすぎるときらわれちゃいますからねえ」

「姉さん、そこまでいったらモンスターだよ。身内として恥ずかしいよ」



「そんな…」



「非常識」「過干渉」「子どもや孫にきらわれるのは自業自得」など、厳しい意見を耳にし、さすがの義母も大人しくなったようだった。



海外で大学教授をしている弟を、義母は何より自慢に思っていた。そんな弟から諭され、ようやく、自分の言動を客観視した義母…。かわいそうだが、どこかで目をさますきっかけが必要だった。



それからというもの、義母からの過度な連絡はぱったりと止まった。

義母は、弟夫婦から厳しい意見を言われ、ようやく自分のしてきたことを省みることができました。毎晩のように届いていたLINEから、優香はようやく解放されました。



義母は、義父を亡くしたさみしさから、優香夫婦にキツく当たっていました。ですが、さみしいからといって、攻撃していい理由にはなりませんね。むしろ、そんなことをしては、孤立化する一方です。



家族とはいえ、適度な距離感は必要ですね。今回、優香はまわりの協力もあり、義母からの過干渉から抜け出すことができました。自分1人ではどうしようもない場合、まわりの人の協力を得ることも大切です。

