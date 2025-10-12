敏感肌ケアの新定番♡「AQUAGIFT ミネラル保湿クリーム」で“育てる保湿”を

敏感肌ケアブランド「AQUAGIFT」から、肌を“育てる”発想の新商品『ミネラル保湿クリーム』が登場しました。これまでの「整える」「守る」に続き、今回は肌の力を引き出す「育てるケア」。2種のミネラルと天然由来成分100％のやさしさで、ゆらぎやすい肌をしっとり健やかに導きます。家族みんなで使えるやさしい処方も魅力です♡

販売価格： 2,480円（税込）

肌のバリア機能を整える塩化マグネシウムと、ターンオーバーをサポートする乳酸カルシウムを配合した『AQUAGIFT ミネラル保湿クリーム』。

天然由来成分100％のシンプル処方で、香料・着色料・防腐剤は一切不使用。敏感肌の方や小さなお子さまでも安心して使える、やさしい仕上がりです。

べたつかず、軽やかに伸びるテクスチャーで、顔から全身までマルチに使えるのもうれしいポイント。乾燥しやすい季節の変わり目にも、肌のうるおいをしっかり守ります♪

ブランド誕生の想いと“育てる保湿”

AQUAGIFTは、敏感肌の子どもを持つ母親の想いから生まれたブランド。36万袋を超える人気のミネラルバスソルトシリーズに続き、「入浴後の保湿ケアを安心して使いたい」という声に応えて開発されました。

“余計なものを加えない”という哲学のもと、厳選された天然成分だけを使用。

日々のケアを通して肌本来の力を育てる「育てる保湿」を提案します。家族みんなでシェアできる安心感も、AQUAGIFTらしいやさしさです。

内容量： 200ml

発売日： 2025年10月6日

展開： 公式オンラインストア／Amazon／楽天市場にて販売

肌を整え、守り、育てる。AQUAGIFTの想い

AQUAGIFTは、「家族と寄り添う、肌のおまもり」をコンセプトに、自然由来×無添加設計を追求してきました。入浴から保湿まで、肌にまっすぐ届くやさしいケアで、毎日の暮らしに寄り添う存在に。

肌と心の両方を整える“育てる保湿クリーム”で、あなたの素肌がもっと健やかに、もっと心地よく輝きます♡