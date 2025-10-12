【すみっコぐらし】コラボカップ麺は「しろくま」なると入りのあっさりしょうゆ味！
2025年11月3日（月・祝）より、エースコックより、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」とコラボした「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」が新発売。
『すみっコぐらし』とは、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
そんな「すみっコぐらし」とエースコックの初コラボレーションが実現。ほんのりトマトを利かせた、優しい味わいの醤油スープに「しろくまなると」入りで、キャラクターファン必見の愛らしいコラボ感満載の一杯に仕上がっている。
パッケージは、「すみっコぐらし」の世界観を表現した、コラボ感あふれるかわいさ。みんなでラーメンを食べている姿はバツグンにかわいい！
また、フタの表はデザイン違いで6種類、フタの裏には「すみっコじゃんけん」が付いているので、食べるだけではない楽しさも！
ぜひ、すみっコたちと楽しいラー活を。
＞＞＞すみっコぐらしヌードルをチェック！（写真2点）
『すみっコぐらし』とは、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
パッケージは、「すみっコぐらし」の世界観を表現した、コラボ感あふれるかわいさ。みんなでラーメンを食べている姿はバツグンにかわいい！
また、フタの表はデザイン違いで6種類、フタの裏には「すみっコじゃんけん」が付いているので、食べるだけではない楽しさも！
ぜひ、すみっコたちと楽しいラー活を。
＞＞＞すみっコぐらしヌードルをチェック！（写真2点）