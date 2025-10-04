「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

優秀に見えても、決定的に欠けているもの

初対面や会議中のやりとりだけでは、人の「本当の仕事力」を見抜くのは難しいと思われがちです。

たしかに、外見や雰囲気、話し方がスマートであれば「できそうな人」に見えることもあります。

しかし、ある一点を見るだけで「この人は仕事ができない」と即断できる方法があります。

ベスト1：「話の中に数字がない」

最も簡単かつ的確な見抜き方は、「話の中に数字が出てこないかどうか」です。

「先月より売上は少し落ちましたが、全体としては好調です」といった曖昧な表現しかできない人は、ほぼ間違いなく、定量的な管理や把握ができていません。

逆に仕事ができる人は、「前年比108％」「直近3ヶ月の平均値と比較してマイナス5.3％」といった具体的な数値を交えて話します。

これは、自分の仕事を常に「数値」で捉える習慣が身についている証拠です。

数字を使わない人に起こる弊害

数字を使わない人は、物事を主観や感覚で捉える傾向が強く、成果も曖昧になります。

その結果、改善のための打ち手も場当たり的で、チームに再現性のある成果をもたらすことができません。

そして厄介なのは、本人が「うまくやっているつもり」になってしまうことです。

定量的な視点がないために、自身の立ち位置や実力を正確に把握できないのです。

リーダーは「数字で話す」人を見抜けるか

この見抜き方は、採用や昇進判断の場面でも有効です。

「この3年でどんな成果を出しましたか？」という質問に、数字で答えられない人は、注意が必要です。

数字で語る力は、業界や職種を問わず、普遍的な能力です。

数字のない会話は、責任を曖昧にし、行動の精度を下げます。

だからこそ、感覚ではなく、仮面をかぶって冷静に判断しましょう。

リーダーは「数字で語る人」を見抜ける人でなければなりません。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）