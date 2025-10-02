モナコvsマンチェスター・C スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ルイII)
※28:00開始
<出場メンバー>
[モナコ]
先発
GK 16 フィリップ・ケーン
DF 3 エリック・ダイアー
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 22 モハメド・サリス
MF 2 バンデルソン
MF 4 ジョルダン・テゼ
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 27 クレパン・ディアタ
MF 28 M. Coulibaly
MF 31 アンス・ファティ
FW 9 フォラリン・バログン
控え
GK 40 J. Stawiecki
GK 50 ヤン・リエナール
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 17 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
MF 18 南野拓実
MF 43 P. Cabral
FW 14 ミカ・ビエレス
FW 19 ジョージ・イレニケナ
監督
アディ・ヒュッター
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
