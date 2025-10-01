イタリアの高級ブランド「プラダ（Prada）」が最近発売した40万円台のメンズバッグが、インドの列車の床の模様と酷似しているという指摘が出て、オンライン上で熱い話題をさらっている。

29日（現地時間）、海外メディアによると、最近SNSではプラダの新作メンズトートバッグがインド鉄道の客車の床と驚くほど似ているという理由で注目を集めている。

話題になっているのは、メタリック素材にインダストリアルな雰囲気をもたせた滑らかな仕上げを施し、さらにレザーのディテールを加えたメンズトートバッグだ。防塵用の保管バッグや水筒専用の収納スペースまで備え、この製品は「ミニマルな洗練美」を志向しているとブランド側は説明している。現地での販売価格は27万3000ルピー（約46万円）に達する。

このモデルが公開されると、オンライン上では熱い反応が寄せられた。「デザイナーが最近インドを訪れたに違いない」「我々が著作権料をもらわなくては ＃ムンバイローカル」「プラダはインドを好きなようだ」といった機知に富んだ書き込みが続き、SNS上にはインドの列車を背景にプラダのバッグを合成した写真がミームのように拡散している。一方で「ラグジュアリーブランドは正気ではない」「デザイン部で誰かがふざけていたに違いない」「これも盗作だ」といった否定的な反応も相次いでいる。

また、昨夏に公開されたメンズサンダルを取り上げ「プラダのインド愛は格別だ」とする意見もあった。先立ってプラダは6月、ミラノ・メンズファッションウィークでオープントゥとレザーストラップが特徴のT字型サンダルを公開した。その後、このデザインがインド・マハーラーシュトラ州コールハープル地域で数百年にわたり受け継がれてきた手作りの革靴「コラプリ・チャッパル（Kolhapuri chappal）」と非常に似ていると指摘され、「文化の盗用（Cultural Appropriation）」論争に巻き込まれた。