10月の恋愛運第1位は乙女座！　LUAが告げる12星座恋の運命

★10月の星の動き★

先月から形成されている、天王星、冥王星、海王星の角度が続く10月のはじまり。心を決めて行うことで、自らの考えがはっきりしてくるときです。恋の迷いを吹っ切ることもできるでしょう。察してもらいたい気持ちはあなたの中で整理し、勇気を出して表現してみて。相手からの理解が進み、安定した関係を築くチャンスを得られるように。

そんな10月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 乙女座……素直なひとことで恋を動かして

魅力を輝かせる金星が、乙女座をあと押しする月の半ばまでの期間に、人との接点を増やせるかどうかが、恋の運命を左右します。お目当ての相手が見つかると思って、ひとつひとつの出会いを前向きに受け入れていきましょう。気になる人や好きな人に話しかけるチャンスは、9月18日あたりに訪れる予感です。伝えたい思いを相手に届けることができれば、2人の恋が動きはじめるかもしれません！

■第2位 天秤座……ファンを味方につけて恋と未来のあと押しに

行動力がアップする10月。金星が天秤座に入る月の半ば以降は、人気度も高まり、何をしていても楽しさや心地よさを感じるように。心穏やかに過ごせるときは、何気ない表情からにじみ出るやさしさがファンを魅了します。周りの人を味方につけながら、人と巡り会うチャンスを広げていきましょう。恋の出会いはもちろんですが、今後のあなたを応援してくれる人との出会いも大切に！

■第3位 山羊座……充実のメインをどこにおくか

恋愛、仕事、趣味と、どれも充実させられそう。やる気を注げれば、いずれもうまくいくように。恋愛への重きをどの程度にするかが、恋の進捗を左右する鍵になります。この人を追いかけると決めて、追う恋に徹するのか。結婚したいと思える相手との真面目な交際を考えるのか。目的を絞って進めることが恋愛成就の決め手になるでしょう。自分の恋を分析し、恋の狙いの1番にフォーカス！

4位以降はこちらの星座！

■第4位 牡牛座……やさしい魅力で推しに昇格

お出かけしたり、人に会ったりという機会が増えていくでしょう。社交的な気分になれたときは、その勢いのままに出会いを広げていきましょう。口下手でも、人見知りでも、あなたの微笑みがあれば問題ありません。テーブルから落ちそうなものを奥にずらすような、細かな気づきからのやさしい行動で、人から注目されるでしょう。人がレコメンドしたくなる推しのあなたになれるときです。

■第5位 魚座……信頼が招く固いご縁

これまで築いてきた人間関係と、そこから広がる新たなご縁が巡るときです。築いてきたものが大きければ大きいほど、出会いに導かれやすくなるでしょう。結婚を考えているなら、結婚前提で向き合えるパートナーを探すのもオススメです。人から紹介されてのお見合いなど、昔ながらのスタイルにうれしいご縁があるでしょう。カップルは、2人の今後を見据え、将来について話してみては？

■第6位 牡羊座……出会いをムダにしない工夫を

公私を問わず、人と接することが増えていきそう。会う人が増えることで、出会いも広がっていくでしょう。自然な流れの中に訪れるわずかな恋のチャンスを狙うのもいいですが、お見合いパーティーなどに参加して、多くのチャンスに目を向けるのもありです。自分という存在を多くの人に知ってもらうことで、紹介からのご縁にも恵まれやすくなるでしょう。コーデやヘアの一新もオススメ。

■第7位 蟹座……ずぼらをやめれば恋の予感

メッセージが飛び交い、お誘いが増える賑やかな運気。誘惑が増える時期ともいえますが、恋のチャンスにも恵まれやすいでしょう。「自宅でのんびりするつもりだったから、面倒だし断ろう……」というのはやめて、思い切って出かけましょう。面倒だったけれど、がんばって行ってよかったと思える展開が待ち受けている予感です。カップルも同様に、しっかり出かけてデートをしましょう。

■第8位 双子座……やさしく見守ってくれる人に気づいて

1人になったり、家で過ごしたい気分になりそう。やるべきことを片付けながら、静かにしていたいようですが、それとは裏腹に外出し、周りの人へのサービス精神を振りまくでしょう。結果、疲れてしまっても、誰もそのことに気づいてくれないというもどかしさを感じることも。そんなナイーブなあなたの浮き沈みを見守る人物の気配があります。あなたの近くに居る未来の恋人の予感です。

■第9位 水瓶座……同じ方向性の人物に注目を

パワフルに動き回るあなたの様子が浮かびます。やりたいこと、成すべきことに専念したり、目標に向かって勤しんでいるのでしょう。今は恋愛どころではないという気持ちになりそうですが、夢中になってしまいそうな出会いの訪れの気配が月の中頃にあります。あなたと同じような境遇にいたり、協力し合ったりできる関係にある人でしょう。相手に頼り甲斐があるかどうかが見極めのポイントに。

■第10位 射手座……愛する気持ちを大切に

よくも悪くも自信がみなぎりそう。自分で自分の魅力を信じる強さで突き進もうとする一方で、自らを買いかぶりすぎると、思わぬ落とし穴を開けてしまう可能性も。愛される前提ではなく、相手を愛する気持ちを重視して、恋のターゲットに向き合うことが恋愛成就のポイントに。出会った相手にどのようにアプローチするかが未来を左右します。カップル＆片思いの人も、愛情表現に注力！

■第11位 蠍座……少しの合間が恋の未来を変えるとき

友達や仲間との時間を充実できるときですが、なぜだか一言多いあなたになってしまうみたい。早合点をしたり、結論を急いで軽くあしらい過ぎてしまうなど、気が短くなっていることが影響するのかも。これでは、あなたに好意を寄せる相手が声をかけたり、歩み寄ろうとしていたりしても、その真意を受け止める前にシャットアウトしてしまうことに！ 言葉を発する前に一呼吸しましょう。

■第12位 獅子座……胃袋と身体を動かせば出会いはそこに!?

秋の味覚に魅了され、グルメ三昧を謳歌しそう。旬のものを楽しむ幸せも魅力ですが、メタボには注意が必要！ 同時に、恋のチャンスに見向きもしなくなる傾向がありそうです。恋愛はどうでもいいと思うならそれもありですが、恋も実現したいと願うなら、食べたら動くことをセットにしましょう。サイクリングやハイキング、味覚狩りなど、身体を動かせる出会いの場に注目してみては？

