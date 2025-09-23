チョコプラ 謝罪後初の「ヒルナンデス！」騒動言及せず…ネット仰天「帽子かぶってる」丸刈り動画から５日
日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（日〜金曜・午前１１時５５分）が２３日に放送され、火曜レギュラーのお笑いコンビ「チョコレートプラネット」が出演した。
２人は１８日のＹｏｕＴｕｂｅで松尾駿の「素人」発言を謝罪後、初の出演。動画内で丸刈りになった長田庄平は、黒の帽子をかぶって登場。松尾の髪も短く刈り込まれていた。
北海道物産展のグルメを試食したり、企画コーナーを進行するなど通常運転を続け、騒動には言及しなかった。ネット上では「帽子かぶってる」「テレビつけたらチョコプラの長田さん帽子被ってて凄いじわじわくるｗ」「長田なんで帽子被ってんの？」「普通に出てる」「松尾変わってなくて草」などの声が上がっていた。
松尾は過去の動画で、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹がインスタグラムの不正アクセスの被害に遭い、犯人が逮捕された件について言及。誹謗中傷対策の提案として「芸能人とかアスリート以外、ＳＮＳをやるな」「素人が何、発信してんだ」という旨を発言し、ネット上で炎上。当該動画はその後削除された。１８日にはＹｏｕＴｕｂｅで謝罪。松尾は「一般人はＳＮＳをするなという言い方、素人はＳＮＳをするなと、素人とかいう、すごく偉そうな言い方になってしまいました」と反省し、２人でバリカンを使って丸刈りになった。