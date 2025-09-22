＜９月２３日（火）＞よる８時５４分放送「開運！なんでも鑑定団」秋の超拡大スペシャル！オダギリジョーが鑑定依頼！お宝は！？さらに日本プロレス史に輝く！アントニオ猪木伝説プロレス秘宝を一挙大鑑定！

テレ東で毎週火曜夜8時54分から放送中の「開運！なんでも鑑定団」。明日９月２３日（火）夜8時54分からの放送に、依頼人として俳優のオダギリジョーが登場します！オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコート！鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史上初！本当は映画で使おうと思って知人から借りているものだが、もし可能なら買い取りたいとのことでオダギリも鑑定額に注目！はたして鑑定結果はいかに!?

さらに番組では、今田耕司とゲスト・レイザーラモンRGによる特別企画「アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定」をお送りします。東京・新宿の京王百貨店で8月に開催された「アントニオ猪木デビュー65周年記念INOKI EXPO」を訪れ、燃える闘魂・アントニオ猪木の＜伝説プロレス秘宝＞を次々に鑑定！日本プロレス史に輝くお宝の数々の驚くべき鑑定額をお見逃しなく！

通常より15分拡大してお送りする「秋の超拡大スペシャル」にご期待ください！

＜オダギリジョーのお宝は…「鑑定団」史上初鑑定のお宝！＞

俳優・オダギリジョーのお宝は、なんと番組史上＜初鑑定＞となるヴィンテージコート。世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコートをスタジオに持参したオダギリは「（ジョン・ガリアーノは）独特で面白いデザインが多かったんですよ。ガリアーノデザインの服を集めたりもしていました」とファッションへの愛を語って「ちょっと今田さん着てみてくださいよ、似合いそうじゃないですか」と促し、今田がコートを着てみることに。登場口からコートを着た今田が登場すると、菅井友香は「かっこいい！すごい！」と大興奮。今田は「思っているよりそこまで重くなくて、さすがのデザインだと思いますよ」と絶賛する。「僕のではなく知人のもので、映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです」と話すオダギリは「買い取りたいので25万円でお願いします」と本人評価額を示すが、今田は「ムリムリ、3桁はいくと思うな」と予想。福澤は「今田さんが着用したことによってわずかながら値段が下がったり…」と冗談めかして心配をするが、驚きの鑑定結果にスタジオにどよめきが！はたして鑑定やいかに!?

＜アントニオ猪木の伝説プロレス秘宝に今田＆RGも仰天！＞

今田がスタジオを飛び出し、大学時代にプロレス同好会に所属していた芸能界きってのプロレスマニア・レイザーラモンRGとともに京王百貨店新宿店にて開催された「アントニオ猪木デビュー65周年記念INOKI EXPO」からお送りする特別企画「アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定」では、日本プロレス史に輝くアントニオ猪木の伝説プロレス秘宝を一挙大鑑定！現在も新日本プロレス道場に掲げられている「アントニオ猪木の等身大パネル」や1998年4月4日に東京ドームで行われた引退試合で着用した「闘魂と書かれたガウン」、さらには猪木が対戦した最強外国人選手「アンドレ・ザ・ジャイアント」のお宝や現在の総合格闘技の礎となった伝説の異種格闘技戦「猪木VSモハメド・アリ」を経てアリから贈られた手紙などが登場する。アリが「あなたは最強」とたたえ、実現しなかった再戦について触れる言葉が綴られた手紙に今田は「うわぁ！すごい手紙！マジすごいやんコレ！」と感動。その鑑定額に今田もRGも息を呑む！

≪番組プロデューサーコメント≫

鑑定団のスタジオに、なんとオダギリジョーさんがお宝を持ってお越しくださいました！ファッションを愛するオダギリさんにお持ちいただいた番組初鑑定のお宝ということで、鑑定団も新たな鑑定士をお迎えして挑みました！今田さんや菅井さんも絶賛したヴィンテージコートの鑑定額にご期待ください！さらに、百貨店の展覧会かつアントニオ猪木氏のデビュー65周年記念というとんでもないイベントに展示されたお宝に鑑定額をつけていくという前代未聞の企画もお届けします！深い解説とともに驚きの価値が明らかとなる数々の「プロレス秘宝」を通して、アントニオ猪木氏が残した伝説にあらためて感動しました！オダギリジョーさんとアントニオ猪木さんのすごいお宝をお見逃しなく！

（テレビ東京 制作局 水野亮太）

©テレビ東京

≪番組概要≫

【番組名】 開運！なんでも鑑定団

【放送日時】９月23日(火)夜8:54～9:54

【出演者】司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香

ゲスト：オダギリジョー

＜出張鑑定ＩＮ大阪市天王寺区＞

出張リポーター：小田井涼平

出張アシスタント：北川彩

＜特別企画 アントニオ猪木ＥＸＰＯのお宝まるごと鑑定＞

特別企画ゲスト：レイザーラモンＲＧ

鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）

北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）

安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）

山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）

渡邊スレイマーン (「SEVENSTAR CLOTHING」代表)

勝見充男（古美術「自在屋」店主）

森由美（陶磁研究家）、泉高志（「闘道館」館長）

ナレーター：銀河万丈、冨永みーな

