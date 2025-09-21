香港ディズニーランドとスターバックス・コーヒーのコラボグッズに、開園20周年を記念した特別なデザインのステンレスタンブラーが登場！

2025年9月12日より、香港ディズニーランド内の「マーケットハウス」にて販売が開始されました。

スターバックス コーヒー「香港ディズニーランド 20周年記念 ステンレスタンブラー」

発売日：2025年9月12日

販売場所：香港ディズニーランド メインストリートU.S.A.「マーケットハウス」

香港ディズニーランドの開園20周年を祝した、スターバックスとのコラボレーションアイテムが登場。

淡いピンクからパープルへと移り変わる美しいグラデーションカラーのステンレスタンブラーです。

特別なアートとデザインが魅力の、パーク内でしか手に入らない限定グッズです。

タンブラーの表面には、香港ディズニーランドのシンボルである「キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム」が描かれた20周年の記念ロゴをデザイン。

記念コスチュームに身を包んだ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が寄り添う、お祝いムード満点の愛らしいアートです。

夜空を彩る花火や、きらめく星々がグラデーションボディに映え、幻想的な雰囲気を演出します。

裏面にはスターバックスの象徴であるサイレンロゴがエンボス加工で施されています。

こちら側にも花火のデザインが散りばめられており、どの角度から見ても楽しめるデザインになっています。

マットな質感と落ち着いた色合いで、普段使いにもぴったりなコレクターズアイテムです。

お祝いムードあふれる香港ディズニーランドでしか手に入らない特別な記念グッズ。

パークでの思い出とともに、コーヒータイムを楽しめる素敵なアイテムです。

香港ディズニーランド内のスターバックスで販売されている、20周年デザインタンブラーの紹介でした。

20周年アニバーサリーイベント“最高にマジカルなパーティー！”はこちらで紹介しています☆

