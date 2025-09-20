衝撃の最終回の興奮冷めやらぬまま新たな事件が！Huluオリジナルストーリー『放送局占拠後 SEQUEL』前/後編独占配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

衝撃の最終回を迎えた『放送局占拠』のその後を描くスピンオフ『放送局占拠後 SEQUEL』のHuluで早くも配信がスタート。伊吹（加藤清史郎）が巻き込まれる新たな監禁事件、「獣」駿河（宮本茉由）の再登場など、占拠シリーズファンにはたまらない内容となっている。

■伊吹が新たな監禁事件に巻き込まれ、生き残りをかけた心理戦が始まる

櫻井翔が主人公の刑事・武蔵三郎を演じる「占拠シリーズ」は2023年『大病院占拠』、2024年『新空港占拠』続き、最新作『放送局占拠』も一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとして話題を呼んだ。そして武蔵の義弟で刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）が、武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」だったこと明らかになり、恋人が冤罪で命を絶ったことや、事件の隠蔽を図った黒幕・屋代圭吾（高橋克典）への復讐を決意したことなど、衝撃の展開が大きな話題を呼んだ。そして新たな物語は最終回の直後からスタートする。

恋人を殺人犯に仕立てられて失い、「見えない民衆」への復讐を図った伊吹だったが、最終的な目的は果たせなかった。だが占拠事件を終えて搬送されていたはずの伊吹が目を覚ますと、そこは保育園のような異様な場所。刑務官の黒部（坂田聡）、銀行員の麗子（智順）、工場職員の界人（渡辺裕太）、裁判員の聖（吉田伶香）と共に伊吹も監禁されていたのだ。

そこに現れたのは“新空港を占拠”した駿河紗季（宮本茉由）だった。占拠事件の犯人が二人いる事に一同は騒然となる中、部屋の中央にあったオブジェから拳銃を持った人形が現れ、「この中にいる“悪い鳥”を見つけろ」と要求してくる。悪い鳥とは何を意味するのか、監禁犯の目的もわからないまま、緊迫した状況で全員射殺のカウントダウンが始まる…！

伊吹の亡くなった恋人との幸せな回想や、事件の犯人・吾妻が犯行に及んだ際の身勝手な関係者たちの行動、駿河が再び舞い戻ってきた意味など、迫り来るタイムリミットと共に明らかになっていく真実の数々…伊吹がたどり着く衝撃の結末とは…。さらに後編では、占拠シリーズの今後への布石も？ 占拠シリーズファンなら見逃せない前後編となること間違い無しだ。

そしてHuluでは『放送局占拠』だけでなく、シリーズ過去作『大病院占拠』『新空港占拠』、本作と同じ世界線の『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』も全話独占配信中。さらに各シリーズのHuluオリジナルストーリー『大病院占拠前 the night before』『新空港占拠前 Run,Mouse,Run!』『潜入前兄妹プリクエル～PREQUEL～』も好評配信中。綿密につながった世界線と、本編では描ききれなかった物語を楽しんで見てほしい。

■加藤清史郎（伊吹裕志役） コメント

■ プロデューサー 尾上貴洋 コメント

■配信情報

HuluHuluオリジナルストーリー『放送局占拠後 SEQUEL』

配信日

前編 09/20（土）地上波最終回OA後21:54～

後編 09/27（土）地上波最終回OA1週間後00：00～

出演

加藤清史郎/宮本茉由/坂田聡/智順/渡辺裕太/吉田伶香/花田優里音/大原由暉

(C)NTV

