¥Ù¥¤¥·¥¢¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï/PB¾¦ÉÊ¡ÖÊÌ³¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ê¤ÉÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼´Æ½¤¤Î¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì
¥Ù¥¤¥·¥¢¤Ï¡¢9·î17Æü¤«¤é2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥Ž¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Ù¥¤¥·¥¢¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É(PB)¾¦ÉÊ¡ÖÊÌ³¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼´Æ½¤¤Î¥±¡¼¥¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¸þ¤±¤Î¡¢¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¼÷»ÊŽ¥Æù¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕÅ¹ÊÞ¡Û
¥Ù¥¤¥·¥¢Á´Å¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Ë¼Â»Ü)
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨¥Ù¥¤¥·¥¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
9·î17Æü¡Á12·î13Æü
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÚÅ¹Æ¬¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¡Û
12·î23Æü¡Á12·î25Æü
ÂðÇÛ¥±¡¼¥¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Î¤Û¤«¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢¥ä¥Õ¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂðÇÛ¥±¡¼¥¤Ï¥Ù¥¤¥·¥¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡¢2025Ç¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¡Ò¥«¥¿¥í¥°·ÇºÜ¾¦ÉÊ°ìÎã(³ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¢¡¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë çõ¤Î¥±¡¼¥ 5¹æ(Ä¾·ÂÌó15cm)
ÄÌ¾ï²Á³Ê:4,741±ß
11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁá´üÍ½Ìó²Á³Ê:4,633±ß
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Ù¥¤¥·¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±¡¼¥¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ëçõ¤ò2ÁØ¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥·¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È100pt¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡çõ¤Î¥±¡¼¥5¹æ¡×
¢¡¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ÊÌ³¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥(Ä¾·ÂÌó15cm)
ÄÌ¾ï²Á³Ê:3,013±ß
11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁá´üÍ½Ìó²Á³Ê:2,905±ß
¥Ù¥¤¥·¥¢¤ÎPB¾¦ÉÊ¡ÖÊÌ³¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡ÊÌ³¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
¢¡¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é ¥¥ã¥é¥á¥ë¥À¥Ö¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é
²Á³Ê:4,309±ß
¥«¥«¥ªÊ¬69%¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¹á¤ê¤Å¤±¤Ë¥³¥¢¥ó¥È¥í¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¡¡¥¥ã¥é¥á¥ë¥À¥Ö¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é¡×
¢¡¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ËÌ³¤Æ» ¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¥»¥Ã¥È
²Á³Ê:3,877±ß
¤ªÆÀ¤Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¤Î¾å¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ÈÆÃÀ½¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤òÊÌÅº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¥»¥Ã¥È¡×
¢¡¡ÒÎäÅà¥±¡¼¥¡Ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼Ž¥¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È YF-XFF
²Á³Ê:4,968±ß
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼Ž¥¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤¤¤í¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¥±¡¼¥¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÀ¸ÃÏ¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë2¼ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢7¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¡ÒÎäÅà¥±¡¼¥¡Ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡¡YF-XFF¡×
¢¡¡ÒÎäÅà¥±¡¼¥¡Ó¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Aile ¥Î¥¨¥ë¥·¥ç¥³¥é
²Á³Ê:6,145±ß
·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Aile¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢¥Î¥¨¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¡ÒÎäÅà¥±¡¼¥¡Ó¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼Aile ¥Î¥¨¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥óŽ¥¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¸¤á¤¿¡¢Á´3¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¢¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥¹
²Á³Ê:ÀÇ¹þ5,940±ß
¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥É¥Ö¥ëŽ¥¼÷»Ê20´ÓŽ¥¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ&¥µ¡¼¥â¥ó¥µ¥é¥À¥»¥Ã¥È¤Î3¤Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´®Ç½¥³¡¼¥¹
²Á³Ê:ÀÇ¹þ5,724±ß
¥µ¡¼¥â¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤È¹ñ»º·Ü´Ý·Ü¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¢¡²Ú¤ä¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹
²Á³Ê:ÀÇ¹þ5,724±ß
ìÔÂô¼ê´¬¤¼÷»Ê¼ï¥»¥Ã¥È8ÅÀŽ¥¤ªµû²°¤µ¤ó¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥»¥Ã¥ÈŽ¥¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥å¥ê¥ó¥×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥·¥¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡×Á´3¼ï
¢£¥Ù¥¤¥·¥¢ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸