ＮＸＨＤ、今期最終を15％下方修正
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス <9147> [東証Ｐ] が9月17日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の400億円→340億円(前期は317億円)に15.0％下方修正し、増益率が26.1％増→7.1％増に縮小する見通しとなった。
会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の313億円→253億円(前年同期は203億円)に19.1％減額し、増益率が54.0％増→24.6％増に縮小する計算になる。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
2025年12月期通期業績予想について、「セカンドキャリア支援」の実施により、加算退職金等、約90億円の損失（その他の費用）が発生したことにより、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益において、業績予想数値を修正いたします。※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断し作成したものであり、リスクや不確定要素を含んでおり、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。
