【96話】 9月9日 公開

講談社は9月9日、ぼーかん氏（マンガ）と上村純子氏（原作）によるマンガ「いけない!ルナ先生R」第96話「お化け屋敷1」をコミックDAYS等で公開した。

なお最新話になる第97話「お化け屋敷2」も公開されている。コミックDAYSでの価格は50ポイント。

本作はぐうたら高校生・わたるが立派な大人になれるよう、真面目でちょっと天然なルナ先生がやさしくエッチな個人授業を行なうという作品。

第96話では、なんとかお化け屋敷を回避しようとしているわたるを見て、クラスから孤立しそう、と心配するルナ先生。さっそくお手製のお化け屋敷を用意して、特訓を開始することに。

現在コミックDAYSでは第95話「職業体験3」などが無料で公開されている。

