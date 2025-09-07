9月2日、お笑い芸人・江頭2:50のYouTube番組『エガちゃんねる』と大手コンビニチェーン店『ファミリーマート（以下、ファミマ）』のコラボ商品『旨辛トルコ名物!伝説のケバブ風味ポテトチップス』が発売された。しかし、この商品を巡って、不穏な空気が流れている。

【写真】“豚肉入り”だと説明を受けないまま、ポテチを口にするトルコ人たち

“国際問題”に発展し兼ねない事態

「本商品はポテトチップスのケバブ味。1年の試行錯誤を繰り返し、やっとの想いで発売に至った自信作だそうです。発売に先立ち、『エガちゃんねる』で商品紹介動画を公開したのですが、この動画が“国際問題”に発展し兼ねない内容だったというのです」（スポーツ紙記者、以下同）

動画は『エガちゃんねる』メンバーとファミマ担当者がケバブの本場トルコに赴き、現地人の方に試食してもらいレビューをしてもらうというものだった。

「実は、この商品には“豚肉”の成分が含まれているのです。トルコはほぼ100%の国民がイスラム教を信仰している国。当然のことながら、イスラム教では“豚肉”を食すことは禁止されているので、本場のケバブは牛肉や鶏肉で作られることが多いです。

しかし、動画では、現地の方々に“豚肉入り”であることを説明する描写はありませんでした。本当に説明せず食べさせたということであれば、宗教が絡む大問題になる可能性があります」

動画公開から5日が経過した9月6日、『エガちゃんねる』は、《諸事情により「あの人が重大発表をするためにやってきました」の動画の公開を停止いたしました。現在、事実確認をしておりまして、また改めてご報告させて頂きます》とYouTubeや公式Xに投稿。現在は公開停止となっている。

ネット上では、

《心配しております。どうか良い方向に解決できますように》

《穏便に解決できる事を願っております》

と心配の声が上がる中、

《ファミマ側が気づかず現地まで来ちゃったの凄いねちょっと信じられないです…》

《これはファミリーマートの企画担当側に問題があったかと思われます。イスラム教徒と豚肉の関係は多くの人が知っている事です》

など、ファミマ側の体制に疑問を抱く人も多かった。

事の真相についてファミマが回答

週刊女性PRIMEが本動画内容に関して、ファミリーマートに問い合わせてから、3日が経過したころ、ついに回答があり、真相が明らかになった。

「トルコでの試食企画を行った際、原材料にポークエキスパウダーが含まれている事実を出演者及び動画制作サイドに説明、情報共有ができておらず、適切な案内を行わないまま試食をお願いしてしまいました。結果としてご試食いただいた方々、視聴者、関係者の皆様にご不快とご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます」（ファミリーマート広報担当者、以下同）

『エガちゃんねる』側は“豚肉入り”であることを知らず、さらに現地の方にも説明していなかったというのだ。広報担当者は今後の対応について、

「現地で試食された方につきましては、様々な方にご意見も聞きながら、慎重に対応を検討してまいります。なお、本商品をお客様に安心してお買い求めいただけるよう、日本語・英語・アラビア語・トルコ語・インドネシア語・マレー語でポークエキスパウダーが入っていることをお知らせするご案内を売場で順次掲示をしております」

とのこと。

大事になりつつある本件。ファミリーマートには真摯な対応が求められるだろう。