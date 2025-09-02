ドジャースがヒーニーとマイナー契約と米報道

“お馴染みの人物”が話題になっている。1日（日本時間2日）、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者らがドジャースがアンドリュー・ヒーニー投手とマイナー契約を結んだと報じた。エンゼルス時代に大谷翔平投手と共にプレー。SNSでは「なんか感慨深いな」「ヒーニーが戻ってくるとは思ってなかった」と驚きの声が上がった。

MLBドラフト1巡目（全体9位）でマーリンズ入りし、ヒーニーは2014年にメジャーデビュー。同年オフにドジャースにトレードされるとその数時間後にエンゼルスへ移籍した。エンゼルスでは2021年途中までプレー。大谷とローテを組んだ。

2022年にはドジャースに所属。4勝4敗、防御率3.10をマークした。レンジャーズ時代の2023年には自身初の2桁となる10勝を挙げたが、今季はパイレーツで5勝10敗、防御率5.39。8月26日（同27日）にメジャー出場前提となる40人枠から外れ、同29日（同30日）に解雇されていた。

エンゼルスに長く在籍していたことから、日本でもお馴染みの左腕。大谷との再共闘にSNSも沸いた。「えっヒーニーとまたチームメートになるの??! 泣いちゃう」「お久しぶりです！」「ヒーニーきたあああ!!!」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）