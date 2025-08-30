『出禁のモグラ』第9話 鮫島家と森家の間のトラブル
人気漫画『鬼灯の冷徹』の江口夏実による原作の、怪しくおかしく描き出す「人」と「霊」が交わる ”この世” の不可思議を描いたTVアニメ『出禁のモグラ』第9話の先行カット＆あらすじが到着！
講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第7話「結果しか見えない罠」あらすじ・先⾏カットが公開された。
『出禁のモグラ』は、『⻤灯の冷徹』の江⼝夏実による最新作で、『モーニング』で連載中。
「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る怪しい ”⾃称仙⼈” モグラ<百暗桃⼸⽊>と、彼と出会う者たちを取り巻く ”この世” の不可思議を怪しくおかしく描く怪奇×コメディ作品。
このたび、TVアニメ『出禁のモグラ』第8話「人魚様」のあらすじと先行カットが到着。
第9話「偉大な母の愛」は9月1日（月）にTOKYO MXにて 22時00分より、BS11にて24時00分より、サンテレビにて 24時30分より放送。また、Prime Videoにて8月31日（日）22時00分より地上波先行配信されるほか、その他配信サービスでも9月4日（木）22時00分より順次配信。
＜第9話「偉大な母の愛」＞
森が自殺未遂を起こし慌てる八重子だが、そこに大地主の鮫島鯉太郎と孫の鮋依があらわれ、島の観光案内を申し出る。モグラは島民の噂と八重子の父の説明により、鮫島家と森家の間で起こったトラブルを知る。一方、梗史郎はナベシマを使った盗聴により、島を支配する鮫島家の実態と、森家を陥れようとする策略を知る。その事実を知ったモグラたちは…。
☆第9話先行カットをすべて見る（写真9点）＞＞＞
（C）江⼝夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会
講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第7話「結果しか見えない罠」あらすじ・先⾏カットが公開された。
「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る怪しい ”⾃称仙⼈” モグラ<百暗桃⼸⽊>と、彼と出会う者たちを取り巻く ”この世” の不可思議を怪しくおかしく描く怪奇×コメディ作品。
このたび、TVアニメ『出禁のモグラ』第8話「人魚様」のあらすじと先行カットが到着。
第9話「偉大な母の愛」は9月1日（月）にTOKYO MXにて 22時00分より、BS11にて24時00分より、サンテレビにて 24時30分より放送。また、Prime Videoにて8月31日（日）22時00分より地上波先行配信されるほか、その他配信サービスでも9月4日（木）22時00分より順次配信。
＜第9話「偉大な母の愛」＞
森が自殺未遂を起こし慌てる八重子だが、そこに大地主の鮫島鯉太郎と孫の鮋依があらわれ、島の観光案内を申し出る。モグラは島民の噂と八重子の父の説明により、鮫島家と森家の間で起こったトラブルを知る。一方、梗史郎はナベシマを使った盗聴により、島を支配する鮫島家の実態と、森家を陥れようとする策略を知る。その事実を知ったモグラたちは…。
☆第9話先行カットをすべて見る（写真9点）＞＞＞
（C）江⼝夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会