人気YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」のドックんとモコが、「【ドコモ光】さらにパワーアップして最もお得に！家電量販店とGMO経由で比較！」との最新動画を公開した。今回のテーマは、ドコモ光の申し込み窓口選び。2人は特にGMOとくとくBBが新たにスタートしたYouTubeコラボチャンネル限定特典について、家電量販店との比較を交えながら力説している。

「正直ドコモ光のことばっかり解説してるチャンネルで、つまんないって思われると思うよ」と少し自虐気味に語ったものの、「状況が変わったからこそ再度解説することに決めました」と今回動画を出した理由を説明。ドコモ光の申し込み窓口は大きく4つに分かれるが、「家電量販店かGMOの2択が事実上ベスト」と強調し、それぞれのメリット・デメリットを詳細に比べた。

家電量販店のキャッシュバック額は店舗によって3～6万円程度あるものの、「GMOは最大7万7千円、現金でキャッシュバックされるからシンプルで潔いと思う」と語り、GMOが現金で後日振り込みという安心さと金額面の優位性をアピール。一方で、家電量販店は即時キャッシュバックが受けられるという「スピード感」は魅力としつつも、有料オプション加入や家電購入の条件など「不必要なオプションがついてくる場合がある」点には注意を促した。

加えて、「ドコモ光のプロバイダーはタイプAが断然おトク。GMOなら自動的にタイプAで、これが一番おすすめ」と独自視点で解説。「もし家電量販店でプロバイダー指定されたら、しれっと月額料金が高いタイプBになることも。損しないために要注意」と警鐘も鳴らした。

さらに、特典の総額は「最大18万円分にもなる」とし、現金キャッシュバックの他、Wi-Fiルーターの格安レンタル＆プレゼント、訪問サポート無料など「GMO特典のパワーアップぶり」を熱弁。「Amazonで2万円以上のルーターが実質6800円でゲットできるのはめちゃくちゃお得だよね」と実感を込めた。

動画の最後には、「YouTube限定の特典なので、アクセスするリンクは間違えないように注意！いつまでキャンペーンが続くかわからないので急いだ方がいいよね」と視聴者へ呼びかけ。「申し込み検討中の方に参考になれば嬉しいです。質問はコメントで！」と、今後もお得な情報発信を続けることを誓い動画を締めくくった。

