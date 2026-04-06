「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐり、殺人などの罪に問われた元妻（30）の裁判。 【写真を見る】【速報】「紀州のドン・ファン」死亡めぐる裁判検察側が最高裁に上告 1・2審の元妻への「無罪」判決に不服 1審の無罪判決を支持した2審・大阪高裁の判決を不服として、検察側が4月6日、最高裁に上告しました。 ■検察は「殺人事件で、犯人は須藤被告」と主張 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産