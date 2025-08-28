「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ®」はどんな味？

「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ®」

※桃果肉・果汁5％未満

ほうじ茶の香ばしくすっきりとした味わいに、フルーティーでジューシーな白桃を合わせた一杯は、厳しい暑さが続く今だからこそ飲みたい一杯。白桃のゴロっとした果肉感はもちろん、桃風味のムースでふんわりとまろやかな口当たりを楽しむことができます。ほうじ茶の香ばしさと白桃のフルーティーさが夏の疲れを癒やしてくれそう♪



「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」はどんな味？

「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」

※桃果肉・果汁5％未満

桃の風味のふんわりなめらかなムースが、飲んだ瞬間から口の中に広がり、後からほうじ茶のまろやかなコクと深みある香りが追いかけてくる「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」は、ホットで提供。じんわりと心も体も温めてくれて、ホッと一息つきたい時、仕事の合間や買い物途中のブレイクにもおすすめ♪



「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」はどんな味？

「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」

※白桃果肉・果汁5％未満

豊富な水源に恵まれた石川県金沢市を中心とした加賀地方で親しまれている「加賀 棒 ほうじ茶」は、すっきりとした飲み心地が特徴。ジューシーな白桃のゴロっとした果肉感と桃風味のムースは「加賀 棒 ほうじ茶」との相性もバッチリ！ アイスの「加賀 棒 ほうじ茶」の味わいとともに、白桃の果実感がふわっと口の中に広がる、至福のひと時を体験してみて。



ティーに特化した店舗ならでは！ ストレートでいただく「加賀 棒 ほうじ茶」

「加賀 棒 ほうじ茶」

一般的にほうじ茶は茶葉を焙じるのに対し、「加賀 棒 ほうじ茶」は新茶の茎を浅く焙じて作るため、香ばしさが強く甘みがあるのが特長です。この「加賀 棒 ほうじ茶」を存分に楽しめる商品として、ストレートティーの販売も。「加賀 棒 ほうじ茶」本来の長く残るやさしい余韻を楽しみながら、その香ばしさと甘みのある味わいをじっくり堪能してくださいね。



「スターバックス ティー & カフェ」の2025年秋の新商品は、いつまで？

ご紹介した秋の新商品4種は、2025年9月3日（水）から全国に21店舗ある「スターバックス ティー & カフェ」で発売されます。

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。

厳しい暑さは続きますが、ほうじ茶の味わいでホッと一息ついてみるのはいかがですか？

商品名「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ®」（Iced）※桃果肉・果汁5％未満販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格776円（持ち帰り）、790円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国の「 スターバックス ティー & カフェ」21店舗商品名「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」（Hot）※桃果肉・果汁5％未満販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格707円（持ち帰り）、720円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国の「 スターバックス ティー & カフェ」21店舗商品名「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」（Iced）※桃果肉・果汁5％未満販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格736円（持ち帰り）、750円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国の「 スターバックス ティー & カフェ」21店舗商品名「加賀 棒 ほうじ茶」（Hot／Iced）販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格579円（持ち帰り）、590円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国の「 スターバックス ティー & カフェ」21店舗

※全国の「スターバックス ティー & カフェ」店舗詳細は下記URLをご確認ください。

https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1



Text：うえのまきこ

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

