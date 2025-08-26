¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡×¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¡ªGracemaster¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äÌó41cm¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡×¤ò¥íー¥½¥ó¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç8·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó790±ß¡£°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ç¤Ï9·î16Æü17»þ¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤µ¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡£A¾Þ¤Ï¡¢¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤µ¤ó¤òÈþ¾¯½÷¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö1/6 Gracemaster¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢B¾Þ¤Ï¡¢Ìó41cm¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¡¢C～E¾Þ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò¤Ò¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ä´é¤¬²Ä°¦¤¤¡È¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ»ÅÍÍ¡É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
A¾Þ ¤·¤°¤ì¤¦¤¤ ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/6 Gracemaster
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó14cm
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤é¤·¤µ¤Î°î¤ì¤ëÂæºÂÉÕ¤¡£Êª¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë
B¾Þ ¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó41cm
C¾Þ ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡Ê¤·¤°¤ì¤¦¤¤ÉÁ¤¤ª¤í¤·¡Ë
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§A3
¡¡¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A3¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡£Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
D¾Þ ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡ÊArt by DS¥Þ¥¤¥ë¡Ë
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§A3
¡¡DS¥Þ¥¤¥ë»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A3¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡£
E¾Þ ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡ÊArt by ²ÃÀî°í¸ß¡Ë
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§A3
¡¡²ÃÀî°í¸ß»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A3¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡£
F¾Þ ¤Á¤ç¤³¤Î¤Ã¤³¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó4.5cm
G¾Þ ²¶¤¬¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤À¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯
Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó17cm
H¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´5¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó8.5～13cm
¡¡ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È»£¤ê¤ª¤í¤·ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
I¾Þ ¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à
Á´4¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó6cm
¡¡Áª¤Ù¤ë¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¡£
J¾Þ ¥ß¥Ë¿§»æ
Á´6¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó13cm
¡¡ÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¿§»æ¡£¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¡£
K¾Þ ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー4Ëç¥»¥Ã¥È
Á´6¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó5～8cm¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä»£¤ê¤ª¤í¤·¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡£
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¤·¤°¤ì¤¦¤¤ ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/6 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.
¥µ¥¤¥º¡§Ìó14cm
¡¡¥É¥ä´é¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¢¨¤¯¤¸¤Î»Ä¤ê¿ô¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Ö¤·¤°¤ì¤¦¤¤ ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/6 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.¡×¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬È¯ÇäÆü¤«¤é11·îËöÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
¢¨Ä©Àï»þÅÀ¤ÇÅöÁª¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¿ô¤ÏÅ¹Æ¬¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î¹ç»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ¤·¤°¤ì¤¦¤¤ ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/6 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.¡×¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Ui Shigure
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£