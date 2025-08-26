¡Ú¥É¥é¥¯¥¨7¡Û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡×25¼þÇ¯¡ª ¥·¥êー¥º»Ë¾å½é¡¢Ç¤Å·Æ²¤«¤éSCE¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÊÑ¤¨¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿RPG¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬2000Ç¯8·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡×¤¬¡¢ËÜÆü¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊµùÂ¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¤Ë½»¤àµù»Õ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢ÌÖ¸µ¤ÎÌ¼¥Þ¥ê¥Ù¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥¨¥¹¥¿ー¥É¾ë¤Î²¦»Ò¥ー¥Õ¥¡¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¥¬¥Ü¤Ê¤É¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤ò¤¹¤ëRPG¡£¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤³¤È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢Ç¤Å·Æ²°Ê³°¤Î¥Ïー¥É¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¤Ë410ËüËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡Ê¢¨ËÜ¿ô¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢É®¼Ô¤¬È¯ÇäÆü¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÅþÃ£¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤ÈÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢¥·¥êー¥ºÂè7ÃÆ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÈÇ¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¥Ïー¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬
¡¡É®¼Ô¤¬¡Ö¥É¥é¥¯¥¨VII¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥²ー¥à»¨»ï¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼ÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜºî¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤âÅÙ¡¹¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£Á°ºî¡Ö¥É¥é¥¯¥¨VI¡×¤Þ¤Ç¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¥Ïー¥É¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆSCE¡Ê¸½¡§SIE¡Ë¤Î¥Ïー¥É¤Ø¡Ö°ÜÀÒ¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶á½ê¤Ë¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¥åー¥Ö¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇËÜºî¤òÍ½Ìó¤·¡¢È¯ÇäÆü¤Î»Å»öµ¢¤ê¤ËÌµ»öÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜºî¤ò¤ä¤ê¹þ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX¡×¤ò¡¢ÂçµÞ¤®¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÉ®¼Ô¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë3D²½¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾ë¤ä¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Ã¥×¤¬3D²½¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Á°ºî¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢L¤Þ¤¿¤ÏR¥Ü¥¿¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ê¢¨¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ÑÅÙ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢ÊÑ¹¹ÉÔ²ÄÇ½¤Ê½ê¤â¤¢¤ë¡Ë¡£L¡¢R¥Ü¥¿¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¥Þ¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï»à³Ñ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÈâ¤ä³¬ÃÊ¡¢ÊõÈ¢¤Ê¤É¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¥Þ¥Ã¥×¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤è¤ê¤âÂ®¤¯¡¢¤·¤«¤â¥Ê¥Ê¥áÊý¸þ¤Ë¤â¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å²¼º¸±¦¤Î¥«¥ËÊâ¤¤À¤Ã¤¿½éÂå¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥×¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿Ê²½¡£L¡¢R¥Ü¥¿¥ó¤Ç»ëÅÀ¤òº¸±¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬PS¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¾Íè¤ÎROM¥«¥»¥Ã¥È¤«¤é2ËçÁÈ¤ÎCD-ROM¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥»ー¥Ö¤ÎºÝ¤Ï¶µ²ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ðËÜ¥ëー¥ë¤³¤½Æ±¤¸¤À¤¬¡¢¥Çー¥¿¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡Ê¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¥·¥êー¥º¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡Ë¡£
¡¡CD-ROM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï³ÆBGM¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡£µì¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¡ÖFF7¡×¤ä¡ÖFF8¡×¡ÖFF9¡×¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¤¥é¤¬¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿3DCG¤Ë¤è¤ë¥àー¥Óー¥·ー¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤Ë¤â¥àー¥Óー¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢ËÜºî¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¼Ì¿¿¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3DCG¤Ë¤è¤ë¥àー¥Óー¥·ー¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ËÁ¸±¿´¤òÂç¤¤¤Ë¤«¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÎÀÐÈÄ¡×¥·¥¹¥Æ¥à¡£½Å¤¿¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Î¿ô¡¹¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡½øÈ×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¥ー¥Õ¥¡¤Î2¿Í¤¬¡¢¸ÅÂå°äÀ×¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤òÌÀ¤«¤¹¥¹¥Èー¥êー¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤Î»Ä¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¡¢·»µ®Ê¬¤Î¥ー¥Õ¥¡¤¬ËÁ¸±¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¶á½ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÌî»³¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢°äÀ×¤Î±ü¤Ø¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÆæ¤Î¿ÀÅÂ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¡Ê¤Î¤«¤±¤é¡Ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÅÀºß¤¹¤ëÂæºÂ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÐÈÄ¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç°ìËç³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°Ê¸å¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤Ï¿ÀÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÀÐÈÄ¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤¬Êü¤¿¤ì¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ïー¥×¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë²÷´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¤Ï³ÆÃÏ¤ËÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËL¡¢R¥Ü¥¿¥ó¤Ç³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÊõÈ¢¤Ê¤É¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤ÊÆ¶·¢¤ä¾®²°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÃµº÷¤·¤Ê¤¤¤È¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É®¼Ô¤âÅö»þ¡¢ºÇ¸å¤Î1¥Ôー¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«ÉÕ¤é¤º¡¢²¿Æü´Ö¤âËÜÊÔ¤Î¥¹¥Èー¥êー¿Ê¹Ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤Ü¤í¤²¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½øÈ×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¥ー¥Õ¥¡²¦»Ò¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢Ææ¤Î¿ÀÅÂ¤ÎËÁ¸±¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë
³ÆÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¤òÆæ¤Î¿ÀÅÂ¤ÎÂæºÂ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢°ìËç³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ïー¥×¤·¤¿Ì¤ÃÎ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾®¤µ¤ÊÅç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅç¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¤ª¤Ó¤ä¤«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²¿¤À¤«¡¢½Å¤¿¤¤ÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤âÎ¨Ä¾¤Ë¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¥ïー¥×¤¹¤ëÅç¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥ë¥Ê¤Î¤Õ¤·¤®¤Î¿¹¤Ç½Ð²ñ¤¦½÷ÀÀï»Î¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÀäÂç¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¥¿ÍÊª¤À¤¬¡¢¸å¤Ë¼ç¿Í¸ø¤È¿Ï¤ò¸þ¤±¹ç¤¦¾×·â¤Î¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤°¸å¤ËË¬¤ì¤ë¥ª¥ë¥Õ¥£ー¤ÎÄ®¤Ç¤Ï¡¢ËâÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Æ°Êª¤Î»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥À¥¤¥¢¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ®¤Ç¤Ï¡Ö³¥¿§¤Î±«¡×¤¬¹ß¤Ã¤Æ½»¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÐ²½¤·¡¢À»É÷¤ÎÃ«¤Ç½Ð²ñ¤¦Â²Ä¹¥»¥Õ¥¡ー¥Ê¤Ï¡¢Â²Ä¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¼«Âð¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¥·¥êー¥º¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤»¤Ä¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âËÜºî¤ÏËº¤ìÆñ¤¤¡£
°ÛÍÍ¤ËÓÌ³Ð¤ËÍ¥¤ì¤ë¥ª¥ë¥Õ¥£ー¤Î½»¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈá¤·¤¤²áµî¤¬¡Ä¡Ä
¤³¤Á¤é¤Ï¥À¥¤¥¢¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ®¡£½»¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀÐÁü¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
À»É÷¤ÎÃ«¤Ë½»¤à¥»¥Õ¥¡ー¥Ê¡£Â²Ä¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ½é¤ËÃ«¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ï²¿¤È¡Ö°ú¤¤³¤â¤ê¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿
¡¡É®¼Ô¤ÏËÜºî¤Î¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢½éÂå¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤«¤é¡Ö¥É¥é¥¯¥¨VI¡×¤Þ¤Ç¡¢Á´¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÅ¨¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÆÃ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥ë¥Ê¤Î¼¡¤Ë¥ïー¥×¤Ç¤¤ëÅç¡¢¥¨¥ó¥´¥¦¤ÎÂ¼ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë±ê¤Î»³¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Ü¥¹¡Ö±ê¤Îµð¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£µðÂÎ¤òÉâ¤«¤»¤ÆÌ£Êý¥Ñー¥Æ¥£¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¡¢Á´°÷¤ËÂç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¹¶·â¤òÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç²¿ÅÙ¤âÁ´ÌÇ¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©ー¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç²¿ÅÙ¤âÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤«¤é¤¯¤êÊ¼¡×¤È¡¢¤½¤ÎµòÅÀ¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¿Æ¶Ì¡¢¥Þ¥·¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤é¤¯¤êÊ¼¡×¤Ï¡¢1¥¿ー¥ó¤Ç¤Î2²óÏ¢Â³¹¶·â¤È¡¢Ì£ÊýÁ´°÷¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¤µ¤ß¤À¤ì·õ¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËHP¤òºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Æ±»þ¤Ë2ÂÎ¤â3ÂÎ¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÀï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©ー¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¶¯Å¨¡¢¤«¤é¤¯¤êÊ¼¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅç¤Ç¡¢¥Ü¥¹Å¨¤òÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤«¤é¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¥¨¥¹¥¿ー¥ÉÅç¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤ËÌ¤ÃÎ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸·Á¾õ¤ÎÅç¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Åç¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿Í½õ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦°¤Î¿Æ¶Ì¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜºî¤òÍ·¤Ö¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ì¤ÃÎ¤ÎÅç¡¹¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÅç¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë±é½Ð¤ËÂç´¶·ã¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Û¥ó¥À¥é¡×¤âËº¤ìÆñ¤¤Â¸ºß¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¡¢Æ±¤¸¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥»¥ê¥Õ¤¬²¿ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É²ñÏÃ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤äÌ£Êý¥Ñー¥Æ¥£¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾Á°¤¹¤éÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä®¤Î½»¿Í¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¥Þ¥Ã¥×¾å¤ò°ÜÆ°Ãæ¤ÏÌ£Êý¥Ñー¥Æ¥£Æ±»Î¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏËÁ¸±¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Çµß¤¤¤Î¿À¤¬Éü³è¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ºÙ¤«¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Ç¤âÂç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¤â¡Ö¤Ï¤Ê¤¹¡×¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤âÅ¨¤È¤ÎÂÐÀïÎò¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î·»µ®Ê¬¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥ー¥Õ¥¡²¦»Ò¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÀ³Ê¤Î¥Þ¥ê¥Ù¥ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÏÓÇò¤½¤¦¤Ê¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¤Î¥¬¥Ü¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¥¢¥¤¥é¡¢»þÀÞ²¼¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÏ·Íº¥á¥ë¥Ó¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤â¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤éÈà½÷¤é¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¥°¥é¥ó¥¨¥¹¥¿ー¥É¾ë¤Ë½»¤à¥Û¥ó¥À¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ã¤«¤à¤ê»Ñ¤Î¥Û¥ó¥À¥é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÅ¥ËÀ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÉ÷ËÆ¤Ç¡¢Æü¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤«¤é¥Ðー¤Ç¼ò¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤â¤»¤º¤Ë¼«Âð¤ÇÃë¿²¤ò¤¹¤ë¤°¤¦¤¿¤éÃË¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ë¤âÌòÎ©¤¿¤º¤Ë¸«¤¨¤ë¥Û¥ó¥À¥é¤¬¡¢¼Â¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥·ー¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡RPG¤Ê¤É´«Á±Ä¨°¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥²ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¡¢É®¼Ô¤Î¼êÁ°¾¡¼ê¤Ê¾ï¼±¤ò¸«»ö¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¥é¡£É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÌ£Êý¥Ñー¥Æ¥£¤ò½ü¤¡¢ËÜºî¤ò¸ì¤ëºÝ¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¯¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¡¢Æü¡¹°û¤ó¤À¤¯¤ì¤ë¥Û¥ó¥À¥é¡£¤³¤ó¤Ê¿ÍÊª¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¥Àー¥Þ¿ÀÅÂ¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë½¸¤á¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥º¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤ÏËÜºî¤Ç¤â°ú¤Â³¤³Ú¤·¤á¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÜºî¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÉ®¼Ô¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥êー¥º½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥¯¤È°ÜÌ±¤ÎÄ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥È¥ë½ªÎ»¸å¡¢Äã³ÎÎ¨¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°Ê¸å¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥¯¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë»ÜÀßÆâ¤ÇÊü¤·»ô¤¤¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£Êá¤Þ¤¨¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¯¥¨V¡×¤Î¤è¤¦¤ËÌ£Êý¥Ñー¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡£ºÇ½é¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë±é½Ð¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÌ±¤ÎÄ®¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÄ®¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Çã¤¨¤ëÉð´ï¤äËÉ¶ñ²°¤Þ¤Ç¤â¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«»î¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ü½»¤·¤¿½»Ì±¤Ï¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤á¤¿½»Ì±¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤À¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥·¥êー¥ºÌ¾Êª¤Î¥«¥¸¥Î¡£¼Ì¿¿¤Ï¥é¥Ã¥ー¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥Ú¥¢¤òÂ·¤¨¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤³¤í
¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë¤ò°ìÄê¿ô½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¯¤ì¤ë¥á¥À¥ë²¦¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤á¤ë
°ÜÌ±¤ÎÄ®¤Ï½»Ì±¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÇµðÂç²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¹â²Á¤ÊÉð´ï¤äËÉ¶ñ¤òÇä¤ëÅ¹¤â¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âiOS¡¢AndroidÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£ËÜºî¤ò¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼ê¶¯¤¤¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÄ¡×¤ÎÆæ²ò¤¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Î¼ê¶¯¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
