カウンセラーが明かす「ご近所や職場で監視される心理」の正体と“刺激しない”が鉄則の理由

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画『【気味が悪い…】あなたを監視する人の考えていること／見張らずにはいられない心の内を解説します』で、カウンセラー・作家のRyotaさんが、“監視してくる人”の深層心理と実践的な対処法をわかりやすく解説した。



Ryotaさんは冒頭で「あなたを監視する人は、あなたのことを“肉食動物”だと無意識に思っている」と語り、脳が「危険な存在＝肉食動物」と錯覚し、本能的な警戒心から目を離せずにいる心理を指摘。「現代社会で自然な敵はいませんが、自分を脅かす、理解できない、価値観が違いすぎる存在には本能的に安心できず、見張ってしまう」と述べる。



一方で、「皆さんも苦手な人だと、つい情報を集めたり、監視のような行動を自然に取ってしまうもの」と、自分の無意識の監視行動にも触れ、双方の視点を解説。その上で、「監視はあくまで相手の課題。監視行動は“やめてほしい”と頼んだところで収まらない。ライオンに“私は襲いません”と言っても恐怖は消えないのと同じ」と例えた。



さらにRyotaさんは「対処の鉄則は“相手を刺激しない”こと。こちらも相手を見つめ返したり反応を示すほど、相手の警戒心が強まる。基本は関心を持たず通常通り過ごすことが大事」と強調。ただし「それでもストレスが溜まればノイローゼのようになりがち。物理的に距離を取る、防御できる環境を作る、SNSなどの個人情報を抑えるなど、自衛も忘れずに」とアドバイスした。



ご近所や職場など“監視されやすい環境”についても、「人の入れ替わりが少ない、閉鎖的なコミュニティほど監視行動は強まる。逆に新興住宅地などは監視が起きにくい傾向」と実例を交えて説明。住む場所選びのヒントや、事前に地域に溶け込むためのテクニックも紹介している。



コミュニケーションのポイントとしては「ご近所なら挨拶を、小さな雑談でも“私は敵ではありません”という態度を見せることから始めよう」と提案。だが、「どうしても限界なら、無理せず相手以外に相談することや、必要なら環境を変える選択肢も持とう」と語った。



動画の締めくくりでRyotaさんは「監視されるストレスはリラックスすべき家までも奪ってくる。でも感情的にぶつかっても悪化するので、問題を他の人や機関に預ける勇気も大事。“自分と相手”だけで抱え込まず、味方を増やす手段も意識してほしい」と助言。視聴者に「監視する人の心理を知り、必要な距離と味方を作ることで、心の平穏を守ってほしい」とエールを贈った。