auじぶん銀行は、条件を満たしたユーザーに円普通預金金利を0.34％上乗せする「プレミアム金利優遇」を10月1日から開始する。普通預金に対して、年0.55％（税引前、以下同）の金利が適用される。

auじぶん銀行 マーケティング本部長 清水健太氏（写真提供：auじぶん銀行）

auユーザーなら最大0.65％

対象となるのは「じぶんプラス」のプレミアムステージのユーザー。通常の年利0.21％に加えて、今回の施策分の0.34％が上乗せされて、円普通預金に対して年0.55％の金利が適用される。

auの料金プラン「auマネ活プラン」「auマネ活プラン＋」「auマネ活バリューリンクプラン」のユーザーはさらに0.10％（加入特典とゴールドカード特典、各0.05％）が上乗せされて年0.65％の優遇金利が適用される。「auまとめて金利優遇」の適用条件が整っている場合も、自動的にプレミアム金利優遇が適用される。重畳適用はされない。

実施前のプレキャンペーンとして「普通預金ふやしてプレゼントキャンペーン」を実施する。期間は9月20日まで。期間中、円普通預金残高の増加額に応じてキャッシュバックを受け取れる。増加額が50万円～100万円未満で100円、100万円～300万円未満で200円、300万円～500万円未満で600円、500万円～1000万円未満で1000円、1000万円以上なら3000円を受け取れる。

生活資金を運用できる仕組み

じぶんプラスは、auじぶん銀行独自の特典プログラム。レギュラー、シルバー、ゴールド、プレミアムの各ステージに応じて、ATMや振込手数料無料化、Pontaポイントの付与などの特典が受けられる。プレミアム金利優遇は、プレミアムステージのユーザーに対して、10月から追加で提供される特典。

取引に応じて獲得できる「スタンプ」の数でステージが決まる。取引内容は給与・賞与・年金の受取やau PAYを含むスマホ決済サービスへの残高チャージ、残高50万円以上であることなどがある。プレミアムステージの判定を受けるにはスタンプが5個以上必要。「特別条件」として例外的に残高1000万円以上であれば、プレミアムステージにランクアップできる。

同行ではこれまで、じぶんプラスで手数料の無料化などのサービスを提供してきたが、新たに普通預金に対しても特典を強化する。定期預金金利のキャンペーンなどは、好評を博してきたが、定期預金を利用していない若年層などへのリーチが弱かったことから、生活資金である普通預金への特典を強化する。また、プレミアムステージへのランクアップも間口を広くすることで、特典を享受しやすい環境を整え、既存のユーザーと他行からの乗り換えを検討するユーザーの両面にアピールする。