TikTokで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で31万5000回を超えて再生されており、「犬のフリしてる？ｗ」「絶対テレビつけて観てる(笑)」「どういう感情なんだろう(笑)」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お留守番中の犬が心配なのでペットカメラを設置→様子を覗いてみたら…まるで人間のような『クセの強い行動』】

お留守番中の犬が心配…

今回の主役である『あんみつ』さんは、3歳の柴犬の女の子。飼い主さんがお仕事をしている間、あんみつさんはひとりでお留守番をしているのだそうです。安全な家の中とはいえ、万が一なにかがあったら心配…。そんな不安から、リビングにペットカメラを設置することにしたといいます。

ペットカメラが使えるようになると、さっそくお留守番中のあんみつさんを確認してみることに！すると、そこには意外すぎるあんみつさんの姿が映されていました。

飼い主さんがでかけたあと、ダイニングテーブルでくつろいでいる様子のあんみつさん。しかし、よく見てみると、前足をテーブルの上に乗せて、人間のような座り方をしていたというのです…！

クセの強い待ち姿に爆笑！

テーブルに手を乗せて、部屋の隅を見つめている様子のあんみつさん。その姿はまるでテレビを眺める休日のお父さんのようで、コメント欄は爆笑の嵐に…♪こなれている様子から、完全に習慣化していることが伺えます。

また、なにかを考えているような真剣な表情も、「どんな感情なんだろう」と不思議がる人が続出。もしかしてテレビでも見ているの…？静かにひとり時間を満喫しながら、もうすぐ帰ってくる飼い主さんに想いを馳せているのかもしれませんね！

この投稿には「ママを待つお父さん化してる」「揃ってる後ろ足たまらん」「この子のお留守番スタイルもっと見たい」といったコメントも寄せられました。他にはどんな行動をしているのか気になります…！

ヨガをする柴犬！？

また別の日、飼い主さんが筋トレをしていたときのこと。途中トイレに立って戻ってくると、そこにはヨガマットを陣取るあんみつさんの姿が…！

後ろ足を開脚してマットに伏せる姿は、本当にヨガをしているかのようだったといいます。もしかして、だんだんと人間に近づいている…！？あんみつさんの独特な行動に、思わずそんなことを考えてしまいますね♪

TikTokアカウント「anmitsu048」には、あんみつさんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「anmitsu048」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。