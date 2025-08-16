食楽web

●カードを引いて、あなたの８月後半の運勢を占おう！ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの8月後半（16日～31日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「目に見えることより、目に見えない心や精神を示唆するカードが多かったですね。あの方もまたお見えになりました（笑）。まただ～ってなる人も多いのでは！？8月後半もあなたらしく楽しんでくださいね」

Aを選んだあなたは「星 （逆位置）」

本来、アイデアやインスピレーション豊富なあなた。

どこから湧いてきたの？ っていうアイデアや発言で周りを驚かせたり、感心させたり。そんなあなたですが、この時期はあなたのこの特有な感覚が鈍っちゃいそう。

毎日のルーティーンや仕事に追われるあまり、日々のキラキラした出来事やメッセージに気がつかない。それはちょっともったいないよね。普段なら必要な時にひらめきやアイデアがスッと降りてきて、とても心地よいはずなんだけど、この時期はモヤっとしちゃうような時期になってしまいがち。

8月後半、あなたが大切なのは自分を解放させること。

何から？ それはあなたが考えてください。

あなたが夢中になっている何かかもしれない

追われている何かかもしれない

縛られている何かかもしれない

あなたがぎゅーっと力が入ってしまうこと、時間がない、時間がないって思ってしまうこと、それらからです。

離れる必要がないことや、離れられないものであれば、何も離れる必要はありません。ただ、ちょっと息つく時間を作ったり、気分転換したり、何よりリラックスする時間が大切。

休みがないなら休みを作ってください

ずっと座っているなら体を動かしてください 息が詰まったら深呼吸してください

風穴を開けるのです

そしてホッとしながら空でも見上げてください。そうやって、ふわっと開いた風穴に、スーッといいこと、入ってくるはずだから。

（仕事運）

煮詰まったり行き詰まったりしがちなので、気分転換を大切に。

（恋愛運）

一人の人にこだわりすぎてない？ 他の人との可能性も考えて！同性の友達と気分転換も大事

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

いつもとは違う食べ物

いつもとは違う景色

Bを選んだあなたは「女教皇 （正位置）」

心地よい気高さ、そんなエネルギーで過ごせそうな時期です。

人って誰もが他人に明け渡せない大切な部分ってあると思うんです。物質的なものではなく、精神的に。そこを侵されたらカチンときてしまうような…。他人に理解されなくても、自分にとってはとても大切な場所。

今ちょうど映画で流行っているアニメの中に「精神の核」っていう言葉が出てきたんですよね。言葉にするとそんな感じのイメージ。それは不可侵でとても尊い場所。人って自分のその大切な精神の核に関して、時に頑固になってしまったり、時に神経質になってしまったり、時に振り回されたりする。

だけど8月後半のあなたは、あなたの大切にしている場所がとてもいい感じに整ってきそう。

もしかしたら、8月前半まであなたはあなたにとって何が大切なんだろうとか、

自分の価値観やあり方について自問自答してきた人もいるかもしれません。

今はSNSなどの影響や、仕事などでどうしても自分の核となる大切な部分に蓋をしてしまう人もたくさんいると思うんです。

そんな中、この時期はあなたの核がいい感じに輝き出しそう。それは本来のあなた自身が輝くことでもあるのね。

そして、自分自身を輝かして生きるあなたはとても気高く魅力的。とってもステキですよ！

（仕事運）

あなた自身のやり方や考えににプライドを持って取り組むことが大切。

（恋愛運）

あなたが大切に思っていることを共有できる関係が大切。そんな人なら間違いないですよ！

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

自分が本当に食べたいものは？ 口ではなく体に聞いてみて。

Cを選んだあなたは「力 （正位置）」

あなたにはできる。

そうカードが言っています。

力のカードって筋力がある、と言うより、心の底からなんだか湧き上がる力なんですよね。だからこれが出た人って言うならば、心の筋トレしてきた、みたいなところがあるはず。占ねこは筋トレ苦手だし、あんまり積極的にしないんですが、筋トレって自分の足りない部分や弱い部分を垣間見ますよね。あれ、嫌なんだよな～。

筋トレしない人も多いかもしれないんですが、心の筋トレってするしないに関わらずやってくるんですよ。あっちからあぁ辛い、逃げたい～。だけど結局逃げずに辛い部分を知って向き合って、そこを鍛えてきた人が強くなる。

そんな人からでるパワーってすごいわけですよ。

周りもびっくり。

この人、こんな力あったんだって。

体型はともかく、心はマッチョなあなた。

8月後半「やるぞ～、できるそ～」っていうパワーが溢れますし、あなたの力を発揮する機会もありそう。

ちょっと難しいような案件でもあなたならできる。そして、それが必ずいい方に向かうので、自分の力を信じて大いに発揮しちゃってください！

（仕事運）

本領発揮の時、今までの経験を活かして誠意を持って取り組んで。

（恋愛運）

自分から積極的に行動してみて。関係や状況を変える力があるのはあなた。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

鮮度の良い野菜やフルーツ

積極的に行動すること

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。