燕の万能選手が“輝いた日”――努力が生んだ「サヨナラ賞」　ぶち当たった壁…練習で染み込ませた感覚

ヤクルトの赤羽由紘が8月15日、7月度の「スカパー！サヨナラ賞」に選出された。

7月21日の広島戦（神宮）、2点を追う9回二死一、三塁から広島のテイラー・ハーンの初球を捉えると、左翼ポール際へ大きな打球を飛ばした。ボールはグラウンドに跳ね返り2人の走者が生還。赤羽は三塁でストップしたが、その後、リプレー検証で打球がポールに当たっていることがわかり、劇的な逆転サヨナラ3ランとなった。

【動画】リプレー検証の末…赤羽由紘が劇的なサヨナラ3ラン！ヤクルト勝利

赤羽は「打った瞬間はホームランかフェンス直撃かわからない状況だった。リプレー検証に入って、広島の選手の反応だったりとか、そういうのを見て、リプレーの途中でホームランを確信した」と振り返った。

打席に入る前、次の打者の内山壮真には「つなぐから、あと頼むぞ」と声をかけたという25歳は「つなぐ意識でバッターボックスに入りました」と話し、最高の結果をもたらした。

努力が生んだ「サヨナラ賞」だった。今季は初めて開幕スタメンで起用されると、そこから7試合連続安打をマーク。しかし、徐々に打撃が低迷し、スタメンを外れる機会も増えた。そんな中で自身のスイングを見直し、7月は月間打率.339と復調。得点圏打率は.545とチャンスでも勝負強さをみせつけた。

試合前の練習や、打席に入る前などに上から下へ振り下ろすようなスイングを繰り返す赤羽。「（バットの）ヘッドを感じるという意味合いがある」といい、感覚を身体に染み込ませている。提案してくれたのは嶋基宏ヘッドコーチだった。