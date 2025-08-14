ほぼ日手帳とPOTRがコラボ　取り外し可能なショルダーストラップを付属した手帳カバーを発売

ほぼ日が、2026年版 ほぼ日手帳 ほぼ日手帳 2026」から、「ビューティフルピープル（be au tiful people）」「キャンディ ストリッパー （Candy Stripper）」「トライト（TOLIGHT）」「ピー・オー・ティー・アール（POTR）」の4ブランドと コラボレーション した ほぼ日手帳 を発売する。9月1日から直営店「 TOB ICHI 」や全国の ロフト ほぼ日手帳 公式オンラインストア、アマゾン、楽天などで取り扱う。なお、ビューティフルピープルとトライトは初のコラボとなる。

ビューティフルピープルとのコラボでは、「NOTHING-TO-HIDE」をテーマに設定。PVC素材にクロコダイル柄を型押した三つ折りタイプの手帳カバーで、ほぼ日手帳本体があえて見えるようにした。オレンジとピンクを組み合わせたA6のオリジナルサイズ（1万4300円）と、ブラックとパープルを組み合わせたA5のカズンサイズ（1万6500円）、ブルーとグリーンを組み合わせたweeksサイズ（1万2100円）を用意する。

キャンディストリッパーとのコラボ商品は、ブランドの設立30周年を記念して製作。3度目のコラボとなる今回は、犬と猫の写真を英字ロゴとともにランダムに配置したデザインに仕上げた。エナメル素材の手帳カバーを淡いピンクのオリジナルサイズ（4290円）と、ブラックのカズンサイズ（5390円）を用意するほか、「HON（A6／A5）」タイプの手帳が入るフラットポーチ（A6 4730円、A5 5830円）と、七色に光り輝くオーロラカラーのweeks（3190円）を揃える。

デザイナーが描くドローイングを軸としたプロダクトを展開するトライトとのコラボは、「絵を描くように自由に」をコンセプトに設定。深い色味のジェントルチェックの生地に、筆で直接描いたようなくっきりとした花のプリント「Botanical Garden」をあしらったカズンサイズ（7040円）とオリジナルサイズ（5940円）の手帳カバー、アクリル絵の具で描かれたみずみずしく鮮やかな花「A Bright Year」を赤い表紙にレイアウトしたweeks（3190円）をラインナップする。

ピー・オー・ティー・アールとのコラボでは、取り外し可能なショルダーストラップを付属した手帳カバー「Stroll」を製作。ライトブラウンのオリジナルサイズ（1万6700円）と、𠮷田カバンの定番カラーであるブラックで仕上げたカズンサイズ（1万9800円）を展開する。

