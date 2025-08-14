ハウスダスト監修♡新カラコンブランド『Dustity』がデビュー

人気クリエイター・ハウスダストさんがプロデュースする新カラコンブランド『Dustity（ダスティティー）』が、2025年8月4日より登場しました。ブランドコンセプトは「コンプレックスは武器になる」。極太フチ×水光固定技術を採用し、瞳の輝きを長時間キープ。狂愛ブラウンや欲望グレーなど、感情を色で表現した全4色が揃います。数量限定でノベルティのマウスパッドもプレゼントされる、見逃せない新作です。

瞳の輝きをキープする“水光固定”



『Dustity』の注目ポイントは、水光部分が回らず安定する“ハイライトキープレンズ”技術。レンズの一部に厚みを持たせ、自然と重みのある側が下にくる構造で、装着後数分で安定します（※狂愛ブラウン・欲望グレーのみ）。

ズレにくく、写真映えする瞳を長時間キープ。価格は1箱10枚入り1,760円（税込）で、度なしから-8.00Dまで幅広く対応しています。

クッションの新定番♡espoirから日本限定カラー登場！

感情を色で纏う4つのカラーバリエ



ラインナップは全4色。DIA14.5mmの「狂愛ブラウン」「欲望グレー」は極太フチで印象的な目元に。DIA15.0mmの「依存ピンク」「煩悩ブルー」は、うるんだような透明感と存在感を両立します。

含水率58％で着け心地も◎。1日使い捨てタイプなので、気分やファッションに合わせて手軽に楽しめます。

4箱購入で限定ノベルティも♡



ブランド誕生を記念して、4箱同時購入ごとにハウスダストさんのビジュアル入りマウスパッド（全2種）がランダムで1枚もらえるキャンペーンを実施中。

カラーや度数は自由に組み合わせ可能。数量限定で、なくなり次第終了となるため早めのチェックがおすすめです。

新しい瞳で、自分の物語を描こう



ハウスダストさんが手がけた『Dustity』は、瞳に宿る感情や個性を色と輝きで表現するカラコンブランドです。水光固定技術で叶う安定感と、物語を感じさせる4つのカラーが魅力。

普段使いや特別な日、どんなシーンでもあなたの瞳を印象的に演出します。数量限定ノベルティも見逃せないこのタイミングに、自分だけの“武器”を手に入れてみませんか。