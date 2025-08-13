この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で経営者・投資アナリストの塩谷航平氏を迎え、日経平均株価の急騰を含む株式市場の動向について語った。田端氏は相場観や投資戦略、統計データへの疑問について見解を述べた。



動画冒頭で、CPI（消費者物価指数）発表後の日経平均株価の急騰に触れ、「結局、大したことも起きず、むしろ上がった」と述べた。米市場の受け止め方として「いけんじゃね？」「予想通りだし問題ないっしょ」と言及し、現状を「何もしない方が儲かる」と表現した。



統計データの信頼性については、ジム・クレイマーへの言及を交えて「ジム・クレイマーが、『労働統計が信頼できないのに、なんでCPIは信頼できるんだ』って暴れてた」と紹介した。さらに、新任者に関する話題として、毎月の速報値が後から大きく修正される点を問題視し、精度の高い数字を3か月に1回だけ出す方向を検討し、それまでの期間の雇用統計は休止する案に触れた。



市場全体については「『夏祭り』状態」にあるとし、「アホでも儲かる時にいるのが大事」と語る一方で、「こんな祭り続くわけない」とも述べ、雰囲気に流されず冷静な判断を促した。



NISA（少額投資非課税制度）では、短期売買と高配当株への向き合い方を取り上げた。非課税枠を用いた短期売買のデメリットを説明した。また、高配当株に関しては、減配リスクを前提に「利回り自体が変動するんだから減配になったっていいじゃん。その代わり増配になった時がっつり増配してくれる株の方が分かりやすくない？」と述べ、視点を示した。



企業分析では、企業レビューサービス「オープンワーク」を「すごくいいサービス」と評価した。人手不足の時代において、求職者の声が採用活動に不可欠だとし、将来的な買収の可能性にも触れた。



最後に、リスク管理の重要性として「すべてを守ろうとするものはすべてを失う」と語り、損切りや管理の必要性を強調した。また、アパの会長の言葉として「逃した魚は忘れろ」を挙げ、「どっちに行くか分からない前提で行動すべき」と述べ、感情に左右されない姿勢を示した。