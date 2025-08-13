昨夏の4強から京都国際、関東第一、神村学園が登場

第107回全国高校野球選手権は13日に大会第8日目を迎える。2回戦3試合が予定されているが、屈指の好カード揃いにファンは「今大会の行方を左右する」などと注目している。

第1試合は今年の選抜4強で、プロ注目右腕の石垣元気投手（3年）が話題の健大高崎（群馬）と、エース左腕の西村一毅投手（3年）を擁する昨夏王者の京都国際が激突する。第2試合は昨夏準優勝の関東第一（東東京）が中越（新潟）と戦う。そして第3試合では昨夏ベスト4の神村学園（鹿児島）が、大会屈指の好投手、森下翔太投手（3年）が率いる創成館（長崎）と当たる。

登場する6校のうち、3校が昨夏4強。さらに注目選手も登場し、激戦必至の第8日目にファンも楽しみにしている。大会本部は12日午後3時8分の段階で「第8日（8/13）の入場券は前売りで完売しましたので、当日券の発売はありません」と発表している。

ネット上には「全部売り切れててえぐい」「むちゃ楽しみ」「選手並みにアドレナリンが出て寝れません」「楽しみすぎて今夜眠れるかな」「1/2が去年の夏ベスト4以上やんけ」「これは熱い！」などと待ちきれぬ声が続々と寄せられていた。（Full-Count編集部）