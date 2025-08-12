サッカーのポルトガル代表でサウジ・プロリーグのアル・ナサルのＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が長年の恋人とついに婚約した。スペイン人の恋人でモデル、起業家のジョージーナ・ロドリゲス（３１）が日本時間１２日、自身のＳＮＳで明らかにした。

ロドリゲスはインスタグラムで大きなオーバルカットのダイヤモンドの指輪を左手薬指にはめた手をロナウドの手の上に重ねたショットをアップ。スペイン語で「はい、そうします。この人生でも、そして私の人生すべてにおいても」とプロポーズを承諾し、誓う言葉を記した。

２人は２０１７年に交際を認め、すでに同年１１月に娘が誕生。２２年４月には男女の双子が誕生したが、男の子は死産だった。出会ったときにはロドリゲスは高級ブランド「グッチ」の店員だったが、ロナウドとの交際によってインフルエンサー、モデルとして名声を得た。またロナウドにはロドリゲスとの交際前に他の女性との間に３人の子どもがいる。

ロナウドは国際試合で歴代最多の通算１３７ゴール。Ｗ杯では史上初の５大会連続ゴールを達成。また年間最優秀選手に与えられる「バロンドール」を５度受賞している。これまで主な所属クラブはマンチェスター・ユナイテッド（０３〜０９、２１〜２２年）、レアル・マドリード（０９〜１８年）、ユベントス（１８〜２１年）。２３年からはアル・ナサルに所属している。