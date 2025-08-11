¡Ú¥×¥í¤Î»ñÎÁºîÀ®¡Û¡ÈNG»ñÎÁ¡É¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö40Ê¸»ú¡×¡Ö105Ê¸»ú¡×¤ÎË¡Â§
¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¡É¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤ò¡¢Ä¾´ÑÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡Ö¸«¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡Ö°ìÈ¯OK¡×¤ò¼¡¡¹¤È¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ³ùÍø¤µ¤ó¤ÈËÙ¸ýÍ§·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ò¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¡Ö¥Ô¥ó¡ª¡×¤È¤³¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢NG¥¹¥é¥¤¥É¤òOK¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¯¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËNG¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤êÄ¾¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢¡Ú¿Þ-1¡Û¤ÎNG¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢KMR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãç²ð¼Ô¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò1Ëç¤Î¡Ö¿Þ²ò¥¹¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ú¿Þ-1¡Û¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿Þ²ò¤Ç¤Ï¡¢Ä¾´ÑÅª¤Ë¡Ö³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃç²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡© ¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´Ø·¸À¡×¤ÏÌð°õ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤
¡¡Âè1¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¡ÖºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¡¢¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ï³ÊÃÊ¤ËÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢¡Ö¿Þ·Á¡×¤Î»È¤¤Êý¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú¿Þ-2¡Û¤Î❶¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤¬¡ÖÄ¹Êý·Á¡×¤Ë¡¢KMR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÂÊ±ß¡×¤Î°ìÉô¤¬Èï¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡ÖÂÊ±ß¡×¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÄ¹Êý·Á¡×¤ËÈï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢KMR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¡Ö¶¶ÅÏ¤·¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Êý·Á¡×¤ËÈï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÊ±ß¡×¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÃÃÊ¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊ£¿ô¤Î¿Þ·Á¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÂÊ±ß¡×¤Ï´ðËÜNG¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ÏÌð°õ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢Ê¸»úÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç105Ê¸»ú¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÊ¸»úÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¡Ú¿Þ-2¡Û¤Î❷¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÊ¸¾ÏÉ½¸½¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ËÊ¸»ú¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ò¡Ö40Ê¸»ú¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤Î¤¬¡Ú¿Þ-3¡Û¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ú¿Þ-3¡Û¤Î❶¤Î¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¿Þ²ò¤òÆÉ¤ß²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢3¤Ä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁ´¤ÆÆ±¤¸·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ú¿Þ-3¡Û¤Î❷¤Î¤è¤¦¤ËÁÐÊý¸þ¤ÎÌð°õ¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ-4¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÌð°õ¤äÌð±©¤Î¤Ê¤¤ÂÀ¤¤·ÓÀþ¤Ç·Ò¤²¤ëÊýË¡¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÌð°õ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡ÖKMR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬¡Ö³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡ÖÆüËÜ´ë¶È¡×ÁÐÊý¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö´Ø·¸À¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ú¿Þ-3¡Û¤Î❸¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸»úÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ú¿Þ-1¡Û¤Ç¤ÏÊ¸¾ÏÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸À»ß¤á¤Î²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢4¤Ä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç40Ê¸»ú°ÊÆâ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â105Ê¸»ú¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎÊ¸»ú¿ô¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯40Ê¸»ú¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö¹½¿Þ¡×¤òºÇ½é¤Ë¸«¤»¤Æ¤ª¤¯
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤â¡¢¡Ú¿Þ-5¡Û¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤È¤è¤ê°ìÁØ¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎÐ¤ÎÅÀÀþÉôÊ¬¤ò½çÈÖ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¹½¿Þ¤òºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿Þ²ò¤Ç¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤ºÇ¤âËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê ¡Ö²æ¡¹KMR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò·Ò¤°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯º®Íð¤·¤Æ¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º½é¤á¤Ë ¡ÖºÇ¤âº¬ËÜÅª¤Ê¹½¿Þ¡×¤ò¿Þ²ò¤Ç¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ðÊó¤òÊ¬³ä¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸»úÎÌ¤¬Â¿¤¤¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Âè°ì´üÀ¸¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Â¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ´öÂ¿¤Î»ö¶ÈÄó°Æ¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¹¼ÒÄ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£2013Ç¯12·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂà¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
ËÙ¸ýÍ§·Ã¡Ê¤Û¤ê¤°¤Á¡¦¤È¤â¤¨¡Ë
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ØÆþ¼Ò¡£µ»½Ñ´ë²è¡¢±Ä¶È¿ä¿Ê¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¡£2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¤äÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¤Î¤Ù400·ï°Ê¾å¤Î»ñÎÁºîÀ®¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Á°ÅÄ³ùÍøÃø¤Î¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ËÜÂç¾Þ2020¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÉôÌçÂç¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ö¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¶µ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£