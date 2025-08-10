この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】組織拡大すると逆に崩壊へ向かう人もいる...そうならないために組織拡大のベストなタイミングを教えます。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【衝撃】組織拡大すると逆に崩壊へ向かう人もいる...そうならないために組織拡大のベストなタイミングを教えます。」で、“絶対潰れない黒字社長”こと経営者の市ノ澤翔氏が、組織拡大の最適なタイミングや、拡大すべきか否かの見極めについて、自らの見解を語った。



市ノ澤氏は、「自分も不幸になって、従業員も不幸になるという、負のスパイラルに入っていってしまう」と強調し、やみくもな組織拡大が経営者自身や社員に“総不幸”をもたらす危険性を警告。そのうえで、「一番考えるべきタイミングは、覚悟ができた時なんです」と、“覚悟”こそ組織拡大の絶対条件だと力説する。



動画の中で市ノ澤氏は、「やりたいことが大きいなら、組織を拡大しないと実現できません。ただし、必ずしも全員が拡大すべきということではない。『自分と家族が食えればいい』なら無理に人を雇う必要はない」と、自身のゴール設定の重要性を繰り返し訴えた。



また「人を雇うということは、従業員だけでなくその家族の生活も背負うこと。“会社が赤字だろうが給料は絶対に払う”という覚悟がなければ雇ってはいけません」と明言。「全ての責任は社長。覚悟がないまま採用してはいけない」と警鐘を鳴らす。



組織拡大によるメリットについては、「規模を大きくすると生産性や取引先からの信用も高まる。リスク回避や内部統制の点でも拡大が有効」と説明しつつ、一方で「一人でやっていくのが幸せな人、覚悟が持てない人、人と接したくない人は無理に拡大せず、一人でやる道を模索するべき」とバランスよくまとめた。



動画終盤では“覚悟”の具体例として「週末にラーメン屋で“全部乗せ”を頼む時も覚悟が必要だった（笑）」とユーモラスなエピソードも披露。「組織拡大するも一人でやるも、全てはゴール設定次第。成り行き任せで判断すべきではない」と締めくくった。