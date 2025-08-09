Amazonにてオーディオテクニカのセット商品各種が特別価格で販売されている。期間は8月22日23時59分まで。

対象商品には、レコードプレーヤーとアクティブスピーカー/Bluetooth モニタースピーカーのセット商品や、ダイナミック型マイクとロープロファイル型マイクアームのセット商品、コンデンサーマイクやマイクアーム、ショックマウント、モニターヘッドホンがセットになったオーディオ初心者セットなど、様々なセット商品が取り揃えられている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【セット買い】オーディオテクニカレコードプレーヤー「AT-LP60X」レッド & オーディオテクニカ アクティブスピーカー「AT-SP105」

「AT-PL300」は、初心者でも使いやすいフルオートモデルのレコードプレーヤー。スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止が行なえる。33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブルを搭載プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生できる。

「SP105」は、USBデジタル接続で、手軽に高音質再生可能、BASS調整ボリュームノブをスピーカー前面に搭載しているアクティブスピーカー。聴きたいコンテンツにあわせて、低音の量感を調整できる。ワイドレンジ再生に適した大口径ユニットを搭載し、DSP内蔵アンプの性能を活かした音質チューニングを行なう。最第出力は6W（3W＋3W）。

オーディオテクニカ「AT2040USB」USBマイク ダイナミック & 「AT8705」ロープロファイル型マイクアーム

「AT2040USB」は、人の声の収音を得意とするダイナミック型マイク「AT2040」に、USB機能を加えたマイクロホン。堅牢なメタルボディとハイパーカーディオイド特性のダイナミック型マイクユニットを採用し、環境によるノイズを抑えたうえで、自分自身の声をクリアに収音することができる。ナレーションやゲーム実況はもちろん、ボーカルのレコーディングにも適している。ショックマウントとポップフィルターを本体に内蔵しており、キーボードの打音やマイクスタンドから伝わる振動を抑制し、ポップノイズも抑えることが可能。

また、ボリュームコントロール付きヘッドホン出力端子により、マイクへの入力音声を遅延なくマイク本体からダイレクトモニタリングすることができる。ミックスコントロール機能でマイクで収音した音とPCの音のバランスをミキサー調整ダイヤルで調整可能。さらに、静電容量式のミュートセンサーを本体に配置、マイク音声をすばやくミュートすることができる。

「AT8705」は、マイクの低設置が可能なロープロファイル型マイクアーム。ライブ配信時やゲームプレイ時に、PCカメラの画角や視界を邪魔することなくマイクを口元にセッティングできる。アルミニウム製の堅牢なブームアームで、マイクをしっかりと保持、2.2kgの耐荷重により、重量のあるマイクロホンにも対応可能となっている。最大50mm厚のデスクやテーブルに設置可能で、ブームアームは水平方向に360度可動できる。アームの高さを約14.5センチ追加できる延長パーツが付属する。