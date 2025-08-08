¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ë¥¹J¡×¤ò8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥¬¥ë¥¹J¡×¤òHG¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æ¬Éô¤Î¥â¥Î¥¢¥¤¥Ñー¥Ä¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇÌÜÀþ°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¬¥ë¥¹J¤ÎÆÃÍ¤ÎÉðÁõ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¬¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ªÉô¥ß¥µ¥¤¥ë¥Ï¥Ã¥Á¤Ï¥Ñー¥Äº¹¤·ÂØ¤¨¤Ç¥Ï¥Ã¥ÁÅ¸³«¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¡¢ÏÓ¤â¥Ñー¥Ä¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¢ー¥à¡¦¥Ñ¥ó¥Á¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥ê¥¢¥¹¥«ー¥È¤Ë·ü²Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¬¥ó¡ß1
¡¦¥â¥Î¥¢¥¤º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡ß1
¡¦¥¢ー¥à¡¦¥Ñ¥ó¥ÁÍÑº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦»ØÀè¥Ñー¥Ä¡Êº¸¡Ë¡ß1
¡¦¸ª¥ß¥µ¥¤¥ë¥Ï¥Ã¥ÁÅ¸³«º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¡ß1
¡¦¥·ー¥ë¡ß1
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£