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¡Ê¢¨Box Office Mojo¡¢DeadlineÄ´¤Ù¡£¥Çー¥¿¤Ï2025Ç¯6·î23ÆüÌ¤ÌÀ»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª³ÎÄêÃÍ¤È¤Ï¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»²¾Èhttps://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W025/https://variety.com/2025/film/box-office/elio-pixar-worst-box-office-opening-28-years-later-debut-1236437579/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/elio-pixar-worst-box-office-opening-28-years-later-1236296431/https://deadline.com/2025/06/box-office-28-years-later-elio-dragon-1236438207/
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