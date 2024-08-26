40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡ªÂç¿Í¤¬ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä
¡ÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÛÇö¤¯¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤Ã¤¿²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Î³°È¢¤Ê¤É¤Ë¡¢¡ÖÇö¤¯¶Ñ°ì¤Ë¤Î¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢40Âå¤¬¤³¤ì¤Ë½¾¤¦¤Î¤ÏNG¡£
´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ´éÌÌ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃ»½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÏºÇ¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤ÌÜ¤Î²¼¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤³¤«¤é´é¤Î³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Û¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Èý
¥¢¥à¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤ÇºÙÈý¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤40Âå¤Ï¡¢È´¤¤¤¿Èý¤¬À¸¤¨¤Æ¤³¤º¡¢Èý¿¬¤òÃæ¿´¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤Â¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÉÁ¤¯¤È¡¢¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Èý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤È¤·¤¿Èý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦ÄøÅÙ¤Ë»È¤¤¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÁ´ÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Èý¤òÉÁ¤¯Á°¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈý¤òº¬¸µ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Û²£Éý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²£Éý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢40Âå¤Ï½ÄÉý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´é¤Î½ÄÊý¸þ¤ËÍ¾Çò¤òËä¤á¡¢¾®´é¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¡¼¥ë¤·¤¿¾å¸þ¤¤ÇÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤âNG¡£¾å¤Þ¤Ö¤¿¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤¬½ÄÊý¸þ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Û¤«¡¢È´¤±´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡Û´Ý¤¯¾²¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿¹Ô¤ËÆþ¤ì¤¿¥Á¡¼¥¯
´Ý¤¤¥Á¡¼¥¯¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê´Ý¤¤¥Á¡¼¥¯¤ò¾²¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿¹Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿40Âå¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ºþ¤ê¹þ¤ß¤ò°ú¤¤º¤ê¤¬¤Á¡£
¤±¤ì¤É¡¢ËË¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë40Âå¤Ë¤Ï¤â¤¦»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆËË¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
40Âå¤¬Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¥Á¡¼¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢ËË¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¼Ð¤á¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÍýÁÛ¡£´é¤Î²¼È¾Ê¬¤òÃ»¤¯¸«¤»¡¢ËË¤¬¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡Û¿°¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÉ¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈËÁ¸±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌµÆñ¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¡£¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤â¿°¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢´Ö±ä¤Ó¤·¤¬¤Á¤ÊÃæ´éÌÌ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃ»½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£´é¤ÎÍ¾Çò¡¢ÆÃ¤Ë¿°¤ÈÉ¡¤È¤Î´Ö¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ÏNG¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤ä¿¼¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤ÈÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â´é¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆüº¢¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£