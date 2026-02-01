¡Ú¼¯»ùÅç¡ÛËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡ª¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¿Íµ¤5Å¹
¼¯»ùÅç¤Î¡Ö¹õÆÚ¡×¤¬¤¦¤ó¤Þ¤«ÍýÍ³¤Ï¡©
¼¯»ùÅç¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¡Ö¹õÆÚ¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¡¢»§ËàÈÍ½éÂåÈÍ¼ç¤ÎÅçÄÅ²Èµ×¤¬Î°µå¤«¤é°ÜÆþ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥ë¡¼¥Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½Âå¤Î¹õÆÚ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¼ï¤ÈºßÍè¼ï¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡»ôÎÁ¤¬¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¡ª¡¢¢»éËÃ¤ÎÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¤Û¤«¤Î¹õÆÚ¤è¤ê¹â¤¯¡¢»é¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡¢£Æù¤Î¶ÚÁ¡°Ý¤¬ºÙ¤«¤¯Æð¤é¤«¤¤¤Î¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÃ¤Ëà¤¦¤ó¤Þ¤«¡Ê¼¯»ùÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ËÍýÍ³á¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·Ê¸´Û¡ÛÈëÅÁ¤Î¤À¤·¤ÈÍñ¤ÇÌ£¤ï¤¦¸µÁÄ¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÎÅ¹¡¿¹õÆÚÎÁÍý ¤¢¤Â¤â¤ê
¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÌ¾Å¹¡£ÇöÀÚ¤ê¤Î¹õÆÚ¤ò¤À¤·½Á¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÁª¹õ¤·¤ã¤Ö¥³¡¼¥¹1¿ÍÁ°¡×¤Ï¡¢»®¤ÎÃæ±û¤Ï¥Ð¥éÆù¤Ç¼þ¤ê¤Ï¥í¡¼¥¹Æù¡£¥Ð¥éÆù¤ò¤À¤·¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢²Ö¤¬³«¤¯¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥í¡¼¥¹¡¢¥Ò¥ì¡¢¥Ð¥é¤È3¼ïÎà¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤¬°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ·Ê¸´Û¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹õÆÚ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¦¿Íµ¤Å¹¡¿¹õÊ¡Â¿
¹õÆÚÎÁÍý¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦¹õÆÚ¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤äÆéÎÁÍý¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï¡¢¤´¤Þ¥Ý¥ó¿Ý¥¿¥ì¡¢ÏÂ¥À¥ì¡¢±ö¥À¥ì¤Î3¼ï¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¿Í¤ÎÍèÅ¹¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¡×¤Ï¡¢¹õÆÚ¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤È¥Ð¥éÆù¡¢ÌîºÚÀ¹¤ê¡¢Äù¤á¤Î¤¦¤É¤ó¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
ÃÝÃº¤Ê¤É¤Î¹õ¿©ºà¤ò²Ã¤¨¤¿¹õ¤¤°á¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¿·¿©´¶¤Î¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ò¤¼¤Ò¡£
¡ÚÅ·Ê¸´Û¡Û¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î´¶Æ°¡£¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾»º¤ò¿©¤¹¡¿²ÚÏ¡ ¼¯»ùÅçÅ¹
JA¼¯»ùÅç¸©·ÐºÑÏ¢Ä¾±Ä¤Î¤ªÅ¹¡£¼¯»ùÅç¹õµí¡¢¹õÆÚ¡¢¹õ¤µ¤Ä¤Þ·Ü¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤ÊÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¸©Æâ»º¿©ºà¤ò¡¢ÏÂ¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëíºê»ºËÜ¤«¤Ä¤ªÀá¤Ç¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ý¥ó¿Ý¤Ê¤É¡¢¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÁª¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¤Ï¡¢ÆÃÁª¼¯»ùÅç¹õÆÚ¤ò½Ü¤ÎÌîºÚ¤È´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤ÊÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äù¤á¤Ï»Ä¤ê¤À¤·¤Ç»êÊ¡¤Î¤·¤ã¤ÖÌÍ¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¾åÃÊ¤¬Æù¡¢²¼ÃÊ¤¬ÌîºÚ¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤ÇÍÏ¤±½Ð¤·¤¿Æù½Á¤¬²¼¤ÎÌîºÚ¤ÈÍí¤ß¡¢ÌîºÚ¤ÈÍí¤à¡¢Ì£¤Ê¿©Ì£ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¼þÊÕ¡Û¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¶Ë¾å¤ÎÏ»ÇòÆÚÎÁÍý¡¿¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ Ï»ÇòÄâ
¼¯»ùÅç¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤ÎÏ»Çò¹õÆÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¡¢ÍÏ´ä¾Æ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¹õµí¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÆÃñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢ÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¾ÆÃñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ÊÇß¡Ë¡×¤Ï¹õÆÚ¤ÎÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥·¥á¤Î½ÏÀ®¥é¡¼¥á¥ó¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¼¯»ùÅç¸©»º¹õÆÚ¤Î´Å¤ß¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤À¤·¤ò¤«¤±¤Æ2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¼þÊÕ¡Û¥Ï¡¼¥Ö±ö¤Ç³Ú¤·¤à¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦±ö¤·¤ã¤Ö¡¿¼÷°Ã Ãæ±û±ØÀ¾¸ýÅ¹
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹õÆÚ¤ò»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î±ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å·Á³¤À¤·¥Ä¥æ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Û¤ó¤Î¤ê²¼Ì£¤¬ÉÕ¤¤¤¿Æù¤òºùÅç¾®¤ß¤«¤ó¤Ê¤É¤Î9¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö±ö¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹õÆÚ¤Î±ö¤·¤ã¤Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ï´ï¤Ë¤À¤·¥Ä¥æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Î¥Ï¡¼¥Ö±ö¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤é¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤¿Æù¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥ó¥«¥Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¢£¼÷°Ã Ãæ±û±ØÀ¾¸ýÅ¹¡Ê¤¸¤å¤¢¤ó ¤Á¤å¤¦¤ª¤¦¤¨¤¤Ë¤·¤°¤Á¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§¼¯»ùÅç»ÔÉð1-3-1
TEL¡§099-297-5830
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á14»þ30Ê¬LO¡¢17¡Á21»þLO¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11¡Á21»þLO¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï¡Á15»þLO
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
▶▶¡Ö¼¯»ùÅç ¥°¥ë¥á¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¤ë¤ë¤Ö¼¯»ùÅç »Ø½É Ì¸Åç ºùÅç'26¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¼¯»ùÅç¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö¼¯»ùÅç »Ø½É Ì¸Åç ºùÅç'26Ä¶¤Á¤¤¥µ¥¤¥º ¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö¼¯»ùÅç »Ø½É Ì¸Åç ºùÅç'26¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£