¡Ú2024Ç¯ºÇ¿·¡Û³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡ÊSIM¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á9¼Ò¤ò¾Ò²ð¡ª
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉôºÇ¿·¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¼ý±×¤òÆÀ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡ÖPR¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Î·ÀÌó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¡¦¡Ö¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡Ö³Ê°Â¥×¥é¥ó¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Áí¾Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤¾¡ª
¼ÂºÝ¤Ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¡Ú³Ê°ÂSIMÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Û¤ò¹Ô¤¤¡£
³Ê°ÂSIM¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍøÍÑÎÁ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï96%¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÁ¶â¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ÏÂç¼ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤âÎÁ¶â¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯3·îºÇ¿·¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï°Ê²¼¤Î9¼Ò¤Ç¤¹¡£
1,100±ß 803±ß¡Á ¼ÂÂ¬ÃÍ ²¼¤ê¡§45.53Mbps
¾å¤ê¡§23.16Mbps ²¼¤ê¡§61.64Mbps
¾å¤ê¡§12.2Mbps ²¼¤ê¡§65.47Mbps
¾å¤ê¡§16.51Mbps ²¼¤ê¡§119.75Mbps
¾å¤ê¡§14.25Mbps ²¼¤ê¡§99.3Mbps
¾å¤ê¡§15.96Mbps ²¼¤ê¡§81.15Mbps
¾å¤ê¡§16.69Mbps ²¼¤ê¡§71.76Mbps
¾å¤ê¡§11.21Mbps ²¼¤ê¡§24.19Mbps
¾å¤ê¡§12.72Mbps ²¼¤ê¡§57.7Mbps
¾å¤ê¡§14.71Mbps ²òÀâ¹àÌÜ¤Ø
¥¸¥ã¥ó¥×
¢¨²£¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨1 ÊÌÅÓ½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£180Æü´Ö°Ê¾åÍÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑÄä»ß¡¢·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£0±ß0GB»þ¤Ï¡¢Á÷¼õ¿®ºÇÂç128kbps¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîÀµ¿Í¡ÊOgawa Masato¡Ë
¡Ú·ëÏÀ¡Û³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á9¼Ò¾Ò²ð¡ª
º£²óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³Ê°ÂSIM²ñ¼Ò¡ÊMVNO¡Ë¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡Ö³Ê°Â¥×¥é¥ó¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Áí¾Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢³Ê°ÂSIM¤È³Ê°Â¥×¥é¥ó27¼Ò¤òÈæ³Ó¤·¤Æ2024Ç¯3·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï°Ê²¼¤Î9¼Ò¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤ÈÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Î27¼ÒÈæ³ÓÉ½¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë
ahamo
povo
LINEMO
OCE¥â¥Ð¥¤¥ëONE
TONE¥â¥Ð¥¤¥ë
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë
IIJmio
mineo
BIGLOBE¥â¥Ð¥¤¥ë
DTI SIM
b-mobile
y.u mobile
HIS¥â¥Ð¥¤¥ë
¥¨¥¥µ¥¤¥È¥â¥Ð¥¤¥ë
QTmobile
J:COM MOBILE
LIBMO
BIC SIM
NURO¥â¥Ð¥¤¥ë
LinksMate
DMM¥â¥Ð¥¤¥ë
¥í¥±¥Ã¥È¥â¥Ð¥¤¥ë
NifMo
RepairSIM »ÈÍÑ²óÀþ ¡¦³ÚÅ·²óÀþ
¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼²óÀþ¡Êau¡Ë au ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥É¥³¥â au ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥É¥³¥â ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ au ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥É¥³¥â ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦au
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥É¥³¥â ¡¦¥É¥³¥â
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ·î³ÛÎÁ¶â 0GB¡Á3GB¡§1,078±ß
3GB¡Á20GB¡§2,178±ß
20GB¡ÁÌµÀ©¸Â¡§3,278±ß 3GB¡§1,628±ß
15GB¡§2,728±ß
25GB¡§3,828±ß 3GB¡§2,178±ß
15GB¡§3,278±ß
25GB¡§4,158±ß 20GB¡§2,970±ß
100GB¡§4,950±ß »È¤¤ÊüÂê
¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡§330±ß
1GB¡Ê7Æü´Ö¡Ë¡§390±ß
3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¡§990±ß
20GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¡§2,700±ß
60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë¡§6,490±ß
150GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë¡§12,980±ß 3GB¡§990±ß
20GB¡§2,728±ß 500MB¡§550±ß
1GB¡§770±ß
3GB¡§990±ß
6GB¡§1,320±ß
10GB¡§1,760±ß ¡ÚÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡Û
1,100±ß 0.5GB¡§803±ß
1GB¡§858±ß
3GB¡§1,078±ß
5GB¡§1.298±ß
8GB¡§1.628±ß
10GB¡§1,848±ß 2GB¡§850±ß
4GB¡§990±ß
8GB¡§1,500±ß
15GB¡§1,800±ß
20GB¡§2,000±ß 1GB¡§1,298±ß
5GB¡§1,518±ß
10GB¡§1,958±ß
20GB¡§2,178±ß 1GB¡§1,078±ß
3GB¡§1,320±ß
6GB¡§1,870±ß
12GB¡§3,740±ß
20GB¡§5,720±ß
30GB¡§8,195±ß 1GB¡§1,320±ß
3GB¡§1,639±ß
5GB¡§2,112±ß
10GB¡§3,080±ß
1Æü1.4GB
¡Ê¼Â¼Á·î´Ö42GB¡Ë
¡§3,190±ß 1GB¡§1,089±ß
3GB¡§1,529±ß
5GB¡§1,969±ß
10GB¡§3,069±ß
20GB¡§5,269±ß 5GB¡§1,070±ß
10GB¡§2.970±ß
20GB¡§4,170±ß ¡Ú¥É¥³¥â¡Û
1GB¡§590±ß
5GB¡§1,190±ß
10GB¡§1,790±ß
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
2GB¡§1,562±ß
5GB¡§2,112±ß
10GB¡§3,102±ß ¡Á3GB¡§880±ß
7GB¡§1,430±ß
12GB¡§1,980±ß
17GB¡§2,750±ß
25GB¡§3,245±ß 2GB¡§1,100±ß
6GB¡§1,760±ß
10GB¡§1,980±ß
20GB¡§2,200±ß
30GB¡§3,300±ß 1GB ¡§1,078±ß
5GB¡§1,628±ß
10GB¡§2,178±ß
20GB¡§2,728±ß 3GB¡§980±ß
8GB¡§1,518±ß
20GB¡§1,991±ß
30GB¡§2,728±ß 2GB ¡§550±ß
4GB¡§690±ß
8GB¡§1,200±ß
15GB¡§1,500±ß
20GB¡§1,700±ß 3GB¡§792±ß
5GB¡§990±ß
8GB¡§1,485±ß
20GB¡§2,699±ß 2GB¡§770±ß
5GB¡§1,210±ß
10GB¡§1,870±ß
20GB¡§2,970±ß
30GB¡§3,905±ß
50GB¡§5,500±ß
100GB¡§8,305±ß ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,254±ß
1GB¡§1,386±ß
2GB¡§1,518±ß
3GB¡§1,650±ß
5GB¡§2,101±ß
7GB¡§2,816±ß
8GB¡§2,948±ß
10GB¡§3,179±ß
15GB¡§4,378±ß
20GB¡§5,148±ß ¡Úau¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,043±ß
1GB¡§1,375±ß
20GB¡§5,038±ß
¡Ú¥É¥³¥â¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§490±ß
1GB¡§765±ß
20GB¡§4,400±ß
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,309±ß
1GB¡§1,738±ß
20GB¡§5,467±ß 3GB¡§1,760±ß
7GB¡§2,530±ß
13GB¡§3,850±ß
30GB¡§4,730±ß
50GB¡§6,050±ß ¡Á3GB¡§980±ß
¡Á10GB¡§1,680±ß
¡Á20GB¡§1,980±ß ½é´üÈñÍÑ 0±ß 3,300±ß 3,300±ß 0±ß 0±ß 0±ß ½é´ü¼ê¿ôÎÁ
¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥É¼êÇÛÎÁ
¡§433±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß
¡Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¡Ë »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300 ±ß
SIM¥«¡¼¥É¼êÇÛÎÁ¡§433±ß 3,300±ß 3,300±ß
¡Êº£¤Ê¤é1,650±ß¡Ë 3,300±ß ¥×¥é¥ó¿½¹þ¼ê¿ôÎÁ
¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥É½àÈ÷ÎÁ¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡§433±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡§400±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§¡Ú¥É¥³¥â¡Û375±ß
¡Úau¡Û235±ß 0±ß 0±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§1±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§ºÇÂç446±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§440±ß 3,300 ±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,740±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§ºÇÂç433±ß ¼ÂÂ¬ÃÍ ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§45.53Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§23.16Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§61.64Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§12.2Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§65.47Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§16.51Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§119.75Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§14.25Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§99.3Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§15.96Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§81.15Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§16.69Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§71.76Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§11.21Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§24.19Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§12.72Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§57.7Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§14.71Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§52.77Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§11.71Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§49.97Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§9.01Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§19.57Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§9.79Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§49.08Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§13.11Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§22.04Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§8.02Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§34.78Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§9.03Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§43.26Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§8.63Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§25.77bps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§4.96Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§71.14Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§11.89Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§98.25Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§11.78Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§30.1Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§3.52Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§37.72Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§6.53Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§46.16Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§13.59Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§92.43Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§13.38Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§43.31Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§12.38Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§16.41Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§3.97Mbps ²¼¤êÂ®ÅÙ¡§21.93Mbps
¾å¤êÂ®ÅÙ¡§9.34Mbps ¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï»È¤¦¿Í¤Î´õË¾¤ä½Å»ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×9¼Ò¤Î¤¯¤ï¤·¤¤²òÀâ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡§³ÚÅ·¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é·î³Û3,278±ß¤ÇÌµÀ©¸Â¡ª
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼¡¤°¡ÖÂè4¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«²óÀþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ÆÂ®ÅÙ¤âÂ®¤¤¤¿¤á¡¢³ÚÅ·²óÀþ¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç16ÇÜ
¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½é²ó3¥«·îÌµÎÁ
¡¦iPhone¥È¥¯ÆÀ¾è¤ê´¹¤¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(ºÇÂç24,000pt´Ô¸µ)
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï»È¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¡¢3GBÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û1,078±ß¡¢20GB°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤â3,278±ß¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â·î³Û3,278±ß¤Ï½½Ê¬°Â¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±¥Á¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Ç¡¼¥¿ÌµÀ©¸Â3,278±ß¤Ï½½Ê¬°Â¤¯¤Æ¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹ Áá¤¯au¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤¤¤È¤À¤Ê¡Ä - ¤¢¤µ¤Ò (@siawasettenaniy)
ÌµÀ©¸Â¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ã¤¡¼¡û¡Ê@Mikkie510¡Ë
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç30,000±ßÊ¬¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¤Ò¤«¤ê¡×¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ï¡Öahamo¡×¡ÖLINEMO¡×¡Öpovo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¤è¤ê¤âÂ®ÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¡§²÷Å¬¤Êau²óÀþ¤¬¥»¥Ã¥È³äÅ¬ÍÑ¤Ç3GB·î990±ß¡Á
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥»¥Ã¥È³ä¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È3GB¤ò·î990±ß¡¢³ä°úÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤â3GB¤ò·î1,628±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³Ê°ÂSIM¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ¤Ç500±ß¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦YouTube Premium 3¥ö·î´ÖÌµÎÁÄó¶¡
¡¦Apple Music 6¥ö·î´ÖÌµÎÁÄó¶¡
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ï3GB¤Ç1,628±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öau¤Ç¤ó¤¡×¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÂÐ¾Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÆ±»þ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î³Û990±ß¤Ë¤Þ¤Ç³ä°ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤Î¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡äau¤Ò¤«¤ê¤Ê¤É¤Î¸÷²óÀþ au¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Þ¤¿¤Ïau¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼ UQ WiMAX¤Ê¤É¤ÎWiMAX+5G¥ë¡¼¥¿¡¼
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Îau²óÀþ¤ò»È¤¤¼ÂÂ¬ÃÍ¤â61.64Mbps¤ÈÂ®¤¤¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ¤ÎÂ®¤µ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç300Kbps¤ÇÌµÀ©¸Â¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÀáÌó¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤â¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Í¾¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Î·«¤ê±Û¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬²ÈÂ²¤È¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡§²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤Ð¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö²ÈÂ²³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¿Æ»Ò³ä¡×¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤Ð¤µ¤é¤Ë·î³ÛÎÁ¶â¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦LINE MUSIC6¥ö·îÌµÎÁ
¡¦60ºÐ°Ê¾åÄÌÏÃ¤º¡¼¤Ã¤È³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥Ç¡¼¥¿ÁýÎÌÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë²ÈÂ²¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2²óÀþÌÜ°Ê¹ß¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬1,188±ß³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÈÂ²³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
·è¤á¼ê¤Ï²ÈÂ²³ä -ms¡Ê@ms06971¡Ë
¤Þ¤¿¡¢1¿Í¤Ç¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸÷¤«¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¨¥¢¡¼¤ÈÆ±»þÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥»¥Ã¥È³ä¡Ö¤ª¤¦¤Á³ä¸÷¥»¥Ã¥È¡ÊA¡Ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢1Âæ¤¢¤¿¤êºÇÂç1,188±ß¤Î³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¦¤Á³ä¸÷¥»¥Ã¥È¡ÊA¡Ë¡×¤â²ÈÂ²´Ö¤ÇºÇÂç10Âæ¤Þ¤Ç³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¤Û¤É³ä°ú³Û¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸÷¤È¤Î¥»¥Ã¥È³ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ó¤¤Ê¤É¤Î³ä°ú¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹âÂ®²óÀþ¤ò°Â¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤ÏÅÅµ¤¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤Ç¤â¤Á¤ç¤¤°Â¤¯¤Ê¤ë»ÅÍÍ
²¿¤è¤êIIJ¤ä³ÚÅ·¤ß¤¿¤¯ÅÅÇÈ¤ÎÉÔ°Â°ìÀÚÌµ¤·¤Ê¤Î¤¬¶¯¤ß
-¤Ò¤¹¤Þ¤ë@¥¨¥Ê¥É¥êÃæÆÇ±¿Å¾»Î¡Ê@Hys22978629¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢³Æ¼ï³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Ç¤µ¤é¤Ë°Â¤¯·ÀÌó¤Ç¤¤ëÂ¾¼Ò²óÀþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ahamo¡§¸½¥É¥³¥â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥É¥³¥â¤Î¿·ÎÁ¶â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Öahamo¡×¤Ï¡¢¸½ºß¥É¥³¥â¤ò·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤¬ÎÁ¶â¤ò¤µ¤é¤Ë°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦d¥«¡¼¥ÉGOLD»ÙÊ§¤¤¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò5GBÁýÎÌ
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥É¥³¥â¤Î¥á¥¤¥ó²óÀþ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤âÎô¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·î³Û2,970±ß¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ20GB¤È¹ñÆâÄÌÏÃ5Ê¬´ÖÌµÎÁ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢20GBÄ¶²á¸å¤â1Mbps¤ÎÃæÂ®¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯6·î9Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖahamoÂçÀ¹¤ê¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢·î³Û4,950±ß¤Ç·î´Ö100GB¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WiFi¤¤¤é¤ó¤Î½õ¤«¤ë¡Ä
¥Ë¥³¤È¤Ä¤Ù»°Ëæ¤Ç
»þ´ÖÂ¤é¤ó¤¯¤ÆÌµÍý¡Ä
²È»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤ó¡ª(ÇÑ¿Í) - ·îºÚ¡Ê@Runa_Luna¡Ë
¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ç¤¤ëahamoÂçÀ¹¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°²è»ëÄ°¤â²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDAZN for docomo¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥³¥â¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï·î³ÛÎÁ¶â¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þahamo¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥³¥â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥³¥â¤Î¥®¥¬¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¤«¤éahamo¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬ÂçÉý¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤³(@mkkmlv)
¤¿¤À¤·¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤ò·ÀÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
povo¡§¸½au¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
au¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ëpovo¤Ï´ðËÜÎÁ¶â¤¬0±ß¤Ç¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
´ðËÜ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï·î´Ö3GB¤Ç990±ß¤Î¥×¥é¥ó¤È·î´Ö20GB¤Ç2,700±ß¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë5Ê¬°ÊÆâÄÌÏÃ¤«¤±ÊüÂê¡Ê550±ß¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¸Î¾ã¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê830±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â1²ó330±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅÚÆü¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤¡×¡ÖµÙÆü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Îº®»¨»þ´ÖÂÓ¤äÆ°²è¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥²¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ»þ¤Ë¤ÏÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àpovo¤Î¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
LINEMO¡§¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿LINEMO¤Ï3GB¤È20GB¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ù¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï550±ß/1GB¤ÇÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦LINE MUSIC6¥«·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÄÌÏÃ¥ª¥×¥·¥ç¥ó³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÄÉ²Ã¿½¹þ¤ÇPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È3,000±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
LINEMO¤Ï¡ÖLINE¥®¥¬¥Õ¥ê¡¼¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤ò½ü¤¯LINE¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¾ÃÈñ¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
LINE¤ò»È¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤äÆ°²è¡¦²èÁü¤ÎÁ÷¼õ¿®¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÂ¿¿ô¤ÎLINEµ¡Ç½¤ò¥®¥¬¾ÃÈñ¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á³ä ¸÷¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°ú¤·Ñ¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éLINEMO¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¡§¤ªÆÀ¤ËËÜÂÎÃ¼Ëö¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë
OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¤ÏÃ¼Ëö¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¿ï»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÀþ¤Î·ÀÌó¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
Â¾¼Ò¤«¤éOCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¡ÊMNP¡Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃ¼ËöÂå¤ò5,000±ß³ä°ú¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿·ÉÊ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Þ¥Û¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¡£
1¤«·î¤Ë10GB°Ê¾å¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¡Ê1GB/550±ß¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ò¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®ÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ò°Â¤¯·ÀÌó¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
TONE¥â¥Ð¥¤¥ë¡§»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
TONE¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¸«¼é¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTONE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦Android¥×¥é¥ó¸ÂÄê ¥·¥Ë¥¢³ä¡§·î³Û´ðËÜÎÁºÇÂç1Ç¯´Ö0±ß
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
TONE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÅìµþÅÔ¤ò´Þ¤à9¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤«¤é¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸«¼é¤êµ¡Ç½¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥ê¥¢¥ë¤âTONE AI¤¬¼«Æ°¤Ç¸«¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´í¸±¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·î³ÛÎÁ¶â¤Ï1,100±ß¤Î°ìÎ§¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄÌ¿®À©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËTONE¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¸«¼é¤êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«¼é¤êµ¡Ç½¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÀ©¸Â¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤·¡£ÄÌ¿®ÎÌ¤ÎÀ©¸Â¤âÌµ¤¯°Â¿´¡£- Tadashi Taniguchi(@tadashi1971)
¤¿¤À¤·¡¢WiFi¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤«¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÆ°²è¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡§¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ËÉÙ¤Ç¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ËÍ¥¤·¤¤
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏÁ´¹ñ200°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤Ê½é´üÀßÄê¤¬´°Î»¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃ¼Ëö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ËÍ¥¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¾Ò²ð¥È¥¯
¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥Þ¥Û¢ª¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¾è¤ê´¹¤¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦Å¸¼¨ÉÊ½èÊ¬¥»¡¼¥ë
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡¢²»À¼¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç
¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¤³Ê°ÂSIM¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌÌ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÅÙ¾è¤ê´¹¤¨¤¿¿Í¤âÌá¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï500MB¤«¤é1GBÃ±°Ì¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¤«¤é¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇÂç10,000±ßÁêÅö¤ÎWAON¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë·ÀÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥³¥â²óÀþ¤«au²óÀþ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂ¬ÃÍ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï¡©¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï³Ê°ÂSIM¤ä³Ê°Â¥×¥é¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¡¢³Ê°Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤È¤Ï¡©¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤MVNO¡Ê³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û²ñ¼Ò¡Ë
³Ê°ÂSIM¤È¤Ï¡¢¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤â°Â¤¯SIM¥«¡¼¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1/5ÄøÅÙ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡ÖMVNO¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«¼Ò¤Ç¿·¤·¤¯²óÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¥É¥³¥â¤äau¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÀþ¤Î¿·Àß¤ä°Ý»ý¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢³Ê°ÂSIM¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ä°Â¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼êÂ³¤¤«¤éÀßÄê¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Ê°Â¥×¥é¥ó¤È¤Ï¡©¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â°Â¤¤¥×¥é¥ó
³Ê°Â¥×¥é¥ó¤È¤Ï¡¢¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç¼ê3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³Ê°ÂÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥³¥â¤Î¡Öahamo¡×¡¢au¤Î¡Öpovo¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ÖLINEMO¡×¤¬³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÎÁ¶â¤¬°Â¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤¬Â¿¤¤¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î²óÀþ¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤è¤ê¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÍýÍ³
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿3Âç¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥³¥â¤Î¡Ö5G¥®¥¬¥é¥¤¥È¡×¤È¥É¥³¥â¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¡Öahamo¡×¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤ò»È¤¦³Ê°ÂSIM¤Î¡ÖOCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¡×¤Ç·î³ÛÎÁ¶â¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¥³¥â
5G¥®¥¬¥é¥¤¥È
ahamo
OCE¥â¥Ð¥¤¥ëONE ·î³ÛÎÁ¶â ¡Á1GB 3,465±ß ¡Ý 770±ß ¡Á3GB 4,565±ß ¡Ý 990±ß ¡Á5GB 5,665±ß 1,320±ß
¢¨¡Á6GB ¡Ý ¡Á7GB 6,765±ß ¡Ý ¡Ý ¡Á10GB ¡Ý ¡Ý 1,760±ß ¡Á20GB ¡Ý 2,970±ß ¡Ý ¡Á100GB 7,315±ß
¢¨5G¥®¥¬¥Û
¥×¥ì¥ß¥¢ 4,950±ß
¢¨ahamoÂçÀ¹¤ê
¥ª¥×¥·¥ç¥ó ¡Ý
¤Þ¤¿¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Î·ÀÌóÀè¤ò¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¦Ê¬¤À¤±¤ò°Â¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¼ê·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÎÁ¶âÌÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾åµ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ±¤¸¥á¥¤¥ó²óÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥»¥Ã¥È³ä¤Ê¤É¤Î³ä°ú¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÀÌóÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤º¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È³ä¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¥É¥³¥â¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤Æ¤£¡¼¤·¡¼@18-19¶å½£ÆÍ´Ó(@overdrive_02)
¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä²ò·èºö¤ò¤µ¤é¤Ë¤¯¤ï¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÁª¤ÖºÝ¤Î6¤Ä¤ÎÈæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È
Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Ï¡¢¾®ÍÆÎÌ¤Î500MB¤«¤éÂçÍÆÎÌ¤Î100GB°Ê¾å¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¦ÍÆÎÌ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Î¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÜÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬»È¤¦ÍÆÎÌ¤è¤ê¤âÂ¿¤¹¤®¤ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Î¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤ÈÂçÎÌ¤Î¥®¥¬¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢¤´¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤¬É¬Í×¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢1GB¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌÜ°Â¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê140Ê¸»ú¤Ç¥Ä¥¤¡¼¥È¡Ë Ìó3,100²ó YouTube
¡ÊÄã²è¼Á¡Ë Ìó3»þ´Ö YouTube
¡Ê¹â²è¼Á¡Ë Ìó1.5»þ´Ö ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à
¡ÊSwitch¤äPS4¡Ë Ìó6»þ´Ö ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¡ÊSwitch¤äPS4¡Ë 1²óÌ¤Ëþ
¡Ê1.5GB¡Á10GB°Ê¾å¡Ë Hulu
¡Ê¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó²è¼Á¡Ë Ìó1»þ´Ö ZOOM¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ Ìó1.5»þ´Ö
¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÆ°²è¤Î»ëÄ°¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ÎÁ¶â
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎÁ¶â¤Ï·ÀÌó¤¹¤ë²ñ¼Ò¤äÁª¤Ö¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¥ö·î¤¢¤¿¤ê1,000±ß¡Á3,000±ßÁ°¸å¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Ç¤â·ÀÌó¤¹¤ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î³ÛÎÁ¶â¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤ÇÎÁ¶â¤òÈæ³Ó¤·¤Æ°Â¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤«Ä´¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤äSIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë
ahamo
povo
LINEMO
OCE¥â¥Ð¥¤¥ëONE
TONE¥â¥Ð¥¤¥ë
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë
IIJmio
mineo
BIGLOBE¥â¥Ð¥¤¥ë
DTI SIM b-mobile
y.u mobile
HIS¥â¥Ð¥¤¥ë
¥¨¥¥µ¥¤¥È¥â¥Ð¥¤¥ë
QTmobile
J:COM MOBILE
LIBMO
BIC SIM
NURO¥â¥Ð¥¤¥ë
LinksMate
DMM¥â¥Ð¥¤¥ë
¥í¥±¥Ã¥È¥â¥Ð¥¤¥ë
NifMo
RepairSIM ·î³ÛÎÁ¶â 0GB¡Á3GB¡§1,078±ß
3GB¡Á20GB¡§2,178±ß
20GB¡ÁÌµÀ©¸Â¡§3,278±ß 3GB¡§1,628±ß
15GB¡§2,728±ß
25GB¡§3,828±ß 3GB¡§2,178±ß
15GB¡§3,278±ß
25GB¡§4,158±ß 20GB¡§2,970±ß
100GB¡§4,950±ß »È¤¤ÊüÂê
¡Ê24»þ´Ö¡Ë¡§330±ß
1GB¡Ê7Æü´Ö¡Ë¡§390±ß
3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¡§990±ß
20GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¡§2,700±ß
60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë¡§6,490±ß
150GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë¡§12,980±ß 3GB¡§990±ß
20GB¡§2,728±ß 500MB¡§550±ß
1GB¡§770±ß
3GB¡§990±ß
6GB¡§1,320±ß
10GB¡§1,760±ß ¡ÚÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡Û
1,100±ß 0.5GB¡§803±ß
1GB¡§858±ß
3GB¡§1,078±ß
5GB¡§1.298±ß
8GB¡§1.628±ß
10GB¡§1,848±ß 2GB¡§850±ß
4GB¡§990±ß
8GB¡§1,500±ß
15GB¡§1,800±ß
20GB¡§2,000±ß 1GB¡§1,298±ß
5GB¡§1,518±ß
10GB¡§1,958±ß
20GB¡§2,178±ß 1GB¡§1,078±ß
3GB¡§1,320±ß
6GB¡§1,870±ß
12GB¡§3,740±ß
20GB¡§5,720±ß
30GB¡§8,195±ß 1GB¡§1,320±ß
3GB¡§1,639±ß
5GB¡§2,112±ß
10GB¡§3,080±ß
1Æü1.4GB
¡Ê¼Â¼Á·î´Ö42GB¡Ë
¡§3,190±ß 1GB¡§1,089±ß
3GB¡§1,529±ß
5GB¡§1,969±ß
10GB¡§3,069±ß
20GB¡§5,269±ß 5GB¡§1,070±ß
10GB¡§2.970±ß
20GB¡§4,170±ß ¡Ú¥É¥³¥â¡Û
1GB¡§590±ß
5GB¡§1,190±ß
10GB¡§1,790±ß
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
2GB¡§1,562±ß
5GB¡§2,112±ß
10GB¡§3,102±ß ¡Á3GB¡§880±ß
7GB¡§1,430±ß
12GB¡§1,980±ß
17GB¡§2,750±ß
25GB¡§3,245±ß 2GB¡§1,100±ß
6GB¡§1,760±ß
10GB¡§1,980±ß
20GB¡§2,200±ß
30GB¡§3,300±ß 1GB ¡§1,078±ß
5GB¡§1,628±ß
10GB¡§2,178±ß
20GB¡§2,728±ß 3GB¡§980±ß
8GB¡§1,518±ß
20GB¡§1,991±ß
30GB¡§2,728±ß 2GB ¡§550±ß
4GB¡§690±ß
8GB¡§1,200±ß
15GB¡§1,500±ß
20GB¡§1,700±ß 3GB¡§792±ß
5GB¡§990±ß
8GB¡§1,485±ß
20GB¡§2,699±ß 2GB¡§770±ß
5GB¡§1,210±ß
10GB¡§1,870±ß
20GB¡§2,970±ß
30GB¡§3,905±ß
50GB¡§5,500±ß
100GB¡§8,305±ß ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,254±ß
1GB¡§1,386±ß
2GB¡§1,518±ß
3GB¡§1,650±ß
5GB¡§2,101±ß
7GB¡§2,816±ß
8GB¡§2,948±ß
10GB¡§3,179±ß
15GB¡§4,378±ß
20GB¡§5,148±ß ¡Úau¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,043±ß
1GB¡§1,375±ß
20GB¡§5,038±ß
¡Ú¥É¥³¥â¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§490±ß
1GB¡§765±ß
20GB¡§4,400±ß
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
ÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¡§1,309±ß
1GB¡§1,738±ß
20GB¡§5,467±ß 3GB¡§1,760±ß
7GB¡§2,530±ß
13GB¡§3,850±ß
30GB¡§4,730±ß
50GB¡§6,050±ß ¡Á3GB¡§980±ß
¡Á10GB¡§1,680±ß
¡Á20GB¡§1,980±ß ½é´üÈñÍÑ 0±ß 3,300±ß 3,300±ß 0±ß 0±ß 0±ß ½é´ü¼ê¿ôÎÁ
¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥É¼êÇÛÎÁ
¡§433±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß
¡Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¡Ë »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300 ±ß
SIM¥«¡¼¥É¼êÇÛÎÁ¡§433±ß 3,300±ß 3,300±ß
¡Êº£¤Ê¤é1,650±ß¡Ë 3,300±ß ¥×¥é¥ó¿½¹þ¼ê¿ôÎÁ
¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥É½àÈ÷ÎÁ¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡§433±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡§400±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIMÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§¡Ú¥É¥³¥â¡Û375±ß
¡Úau¡Û235±ß 0±ß 0±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§1±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§ºÇÂç446±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§440±ß 3,300 ±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§433±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,740±ß 3,300±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß
SIM¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡§ºÇÂç433±ß
£ÄÌ¿®Â®ÅÙ
ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤äSNS¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇÂçÂ®ÅÙ¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍýÏÀ¾å¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Í¥Ã¥È²óÀþÂ®ÅÙ¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÂÂ¬ÃÍ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍøÍÑÌÜÅª¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê²óÀþÂ®ÅÙ¡Ê¼ÂÂ¬ÃÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤Î»ëÄ°¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤é¤Ð²¼¤ê25Mbps°Ê¾å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï30Mbps°Ê¾å¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²óÈæ³Ó¤·¤¿27¼Ò¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¼ÂÂ¬Â®ÅÙ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È5¤Ï°Ê²¼¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¼ÂÂ¬Â®ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤¤¤Ã¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤ÈÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¿®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ÄÌ¿®²óÀþ
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î²óÀþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï·ÀÌó¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®²óÀþ¤ÈÆ±¤¸²óÀþ¤ò»È¤¦³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã¼Ëö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤«¤éau²óÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌ¿®²óÀþ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë²óÀþ¤Î²òÌó¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËMNP¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥É¥³¥â¡×¤«¤é¡Öahamo¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¡Öau¡×¤«¤é¡Öpovo¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÄÌ¿®²óÀþÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ä°Â¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë200°Ê¾å¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öpovo¡×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤äÌîµåÃæ·Ñ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖDAZN¡×¤¬7Æü´Ö»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò760±ß¤ÇÉÕÂÓ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¡ÖLINEMO¡×¤ÏLINE¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë·ÀÌó¤Ç¤¤ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÌ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤òSNS¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿9¼Ò¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÀâ¹àÌÜ¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿Íµ¤µ¡¼ï3Áª
¸½ºß¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿Íµ¤µ¡¼ï¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤È¤Ï¡©¤É¤Î²óÀþ¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤âÄÌ¿®¡¦ÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤Î¤³¤È ´ðËÜÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤Ë¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤êÂ¾¼Ò²óÀþ¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä ¹ØÆþ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÇSIM¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¥¥ã¥ê¥¢Ã¼Ëö¤âSIM¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë
SIM¥Õ¥ê¡¼¤Ç³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤3µ¡¼ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 12
2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿iPhone 12¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£
iPhone 12¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âCPU¤È¤·¤ÆA14 Bionic¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÄÌ¿®µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë5G¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A14 Bionic¤Ï¡¢iPhone 11¤Þ¤Ç¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿A13¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤¬40¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤Ë¹â²è¼ÁÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÅÎÏ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
iPhone 12Pro/Pro Max¤Ë¤Ï¡¢iPhone¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤È¤Ê¤ëË¾±ó¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥á¥éÀÇ½¤Î¹â¤µ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
iPhone12¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤Î¼ç¤Ê³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡§77,440±ß¡Á UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¡§82,385±ß¡Á ¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡§86,060±ß¡Á mineo¡§92,136±ß¡Á OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¡§99,452±ß¡Á
OPPO Reno5 A
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëOPPO Reno5 A¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Reno A¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
5GÀÜÂ³»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾ÃÌ×¤¬Áá¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÀÇ½CPU¤È4,000mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Æ°²è¤â¥²¡¼¥à¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Ä¹»þ´Ö³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤ÏºÇÂç6,400Ëü²èÁÇ¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹â¤¯¡¢Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤«¤é¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÁü¡¦Æ°²è¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
IP68µ¬³Ê¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ðµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
OPPO Reno5 A¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤Î¼ç¤Ê³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û
¸½ºß¡¢OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¤ÈLIBMO¤Ç¤ÏOPPO Reno5 A¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¤é¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£
AQUOS sense5G
SHARP¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAQUOS sense5G¡×¤Ï¡¢5G¤ÎÀÇ½¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Ï4,570mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¿·À¤ÂåIGZO¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢5G¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤Ï13»þ´Ö¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤â6»þ´Ö·ÑÂ³¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò¼«Æ°Åª¤ËON¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¥ª¡¼¥È¡×¡¢Æ°²è»ëÄ°»þ¤Ë¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç2²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö²èÌÌÊ¬³ä¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¡¢5G¤Î¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¡ÖOK Google¡×¡ÖGoogle One¡×¤Ø¤ÎÏ¢·È¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤Ç¡¢AQUOS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎGoogle¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
AQUOS sense5G¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤Î¼ç¤Ê³Ê°Â¥¹¥Þ¥ÛOCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¡§16,200±ß¡Á mineo¡§28,512±ß¡Á
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä5¤Ä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¡©
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê·ÀÌó¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Â®ÅÙÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¥³¥ß¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤ä¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³Ê°ÂSIM¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥á¥¤¥ó²óÀþ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¹âÂ®ÄÌ¿®¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤êÀßÄê¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ÇÄê²óÀþ¤È¤Î¥»¥Ã¥È³ä¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËþÂ¤Ç¤¤ë·ÀÌóÀè¤òÁª¤Ù¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÚÂç¼ê·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Û¤Î¹àÌÜ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò²÷Å¬¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÂ®ÅÙ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò²òÌó¤»¤º¤Ë¥á¥¤¥ó²óÀþ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Öahamo¡×¡¢¡Öpovo¡×¡¢¡ÖLINEMO¡×¤Î3¤Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë³Ê°ÂSIM¤Ï²óÀþÂ®ÅÙ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Ê¤é¼ÂÂ¬ÃÍ¤¬Â®¤¯¡¢²÷Å¬¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û27¼Ò¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Â®ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡Ú¤³¤Á¤é¡Û¤Î¹àÌÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ªÆÀ¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ªÆÀ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¤è¤ê°Â¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï27¼Ò¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ³Ó¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¡¢Â®ÅÙ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤·ÀÌóÀè¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9¼Ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡Ú·ëÏÀ¡Û³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡ª¤Î¹àÌÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤¬»È¤¨¤ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©
SIM¥Õ¥ê¡¼¤â¤·¤¯¤ÏSIM¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿iPhone¤Ê¤é¡¢¤É¤Î³Ê°ÂSIM¡¦³Ê°Â¥×¥é¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µ¡¼ï¤ä·ÀÌóÀè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏiPhone¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤ËºÇ¿·¤ÎiPhone 13¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç·ÀÌóÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤¿¤ËiPhone¤ÎÃ¼Ëö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤È¤¢¤ï¤»¤Æ·ÀÌó¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤áÃ¼Ëö¤È¤·¤Æ¡ÚiPhone 12¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤¢¤ë¡©
¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë@docomo.ne.jp¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀìÍÑ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î3¼Ò¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û
¤â¤·¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Gmail¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Î¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢27¼Ò¤Î³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ³Ó¤·¤Æ2024Ç¯3»þÅÀ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï°Ê²¼¤Î9¼Ò¤Ç¤¹¡£
1,100±ß 803±ß¡Á ¼ÂÂ¬ÃÍ ²¼¤ê¡§45.53Mbps
¾å¤ê¡§23.16Mbps ²¼¤ê¡§61.64Mbps
¾å¤ê¡§12.2Mbps ²¼¤ê¡§65.47Mbps
¾å¤ê¡§16.51Mbps ²¼¤ê¡§119.75Mbps
¾å¤ê¡§14.25Mbps ²¼¤ê¡§99.3Mbps
¾å¤ê¡§15.96Mbps ²¼¤ê¡§81.15Mbps
¾å¤ê¡§16.69Mbps ²¼¤ê¡§71.76Mbps
¾å¤ê¡§11.21Mbps ²¼¤ê¡§24.19Mbps
¾å¤ê¡§12.72Mbps ²¼¤ê¡§57.7Mbps
¾å¤ê¡§14.71Mbps ²òÀâ¹àÌÜ¤Ø
¥¸¥ã¥ó¥×
¢¨²£¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨1 ÊÌÅÓ½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£180Æü´Ö°Ê¾åÍÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑÄä»ß¡¢·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£0±ß0GB»þ¤Ï¡¢Á÷¼õ¿®ºÇÂç128kbps¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î6ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤Æ·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢·ÀÌóÀè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ»ö¤ò»²¹Í¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯·ÀÌóÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
»²¹Í¥µ¥¤¥È
ÁíÌ³¾Ê
¾ÃÈñ¼ÔÄ£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼
ÆüËÜ¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¶¨²ñ
ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¶¨²ñ
ÅÅµ¤ÄÌ¿®¾ÃÈñ¼ÔÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼
ÅÅµ¤ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÌµÀþLAN¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÏ¢Íí²ñ
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
ahamo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
povo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
LINEMO¸ø¼°¥µ¥¤¥È
OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE¸ø¼°¥µ¥¤¥È
TONE¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È