IQ¹â¤¤¤Î¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§
¿Í´Ö¤Î¿´¤äÆ¬¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¼ã¼Ô¡¢¤¹¤°¥¥ì¤ë¼ã¼Ô¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÎÏ¤äÃÎÎÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢²¿¤«Â¾¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÉÔÂ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¡¢¿´Íý³ØÇî»Î¤Î±ÝËÜÇîÌÀ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢±ÝËÜÇîÌÀÃø¡Ø¿¤Ó¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡»¡»¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
IQ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë³Ø¶È¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»Ò¡Ä¤Ê¤¼¤«¡©
³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÎÇ½¸¡ºº¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤ëIQ¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤È°¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¡£IQ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
IQ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¡£ÁÇ¼Á¤ò½½Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢IQ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¡£ÁÇ¼Á¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÎÏ¤ËIQ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢IQ¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤ëÀøºßÅªÇ½ÎÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Íº¹¤Ï¡¢²¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢IQ¤Î¹âÄã¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀøºßÅªÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë³«È¯¤·¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ä»Å»öÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤êÊ¿À®29Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤ª¤è¤ÓÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È³ØÎÏ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÀµ¤ÎÁê´Ø¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³ØÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤Û¤É³ØÎÏ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¼ýÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤È³ØÎÏ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÃæÄøÅÙ¤ÎÀµ¤ÎÁê´Ø¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¤Û¤É»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿Æ¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤¬Äã¤¤¤Û¤É»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¿Æ¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÁê´Ø¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤Ë³ØÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÎÏ¤¬¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¼ýÆþ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤È¤¨¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢³ØÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÅöÁ³ÊÙ¶¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿´ÍýÅª¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼Ò²ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡ÄIQ¤è¤ê¤â¡ÖEQ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
ÈóÇ§ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÆ°µ¡¤Å¤±¤ëÇ½ÎÏ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÇ½ÎÏ¡¢Â¾¼Ô¤ò¿®Íê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËEQ¡Ê¿´Íý³Ø¤Ç¤ÏEI¡á¾ðÆ°ÅªÃÎÀ¤È¸À¤¦¤¬¡¢IQ¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ç°ìÈÌ¤Ë¤ÏEQ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
IQ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°äÅÁµ¬ÄêÀ¤¬¶¯¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê°äÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¶µ°é¤äËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÃÎÅª»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÇIQ¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢°äÅÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÇ¼Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ËÍ¥½¨¤ÊIQ¤Î¹â¤¤¿Í¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤»¤º¡¢IQ¤¬Ê¿¶ÑÊÂ¤ß¤Î¿Í¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿´¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬EQ¤Ç¤¢¤ë¡£EQ¤Ï¡¢À¸¸å¤Î¤·¤Ä¤±¤ä¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢EQ¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£EQ¤Ï¡¢ÂÐ¼«ÅªÇ½ÎÏ¤ÈÂÐÂ¾ÅªÇ½ÎÏ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤È¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂÐ¼«ÅªÇ½ÎÏ¡Û
¡¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÍßµá¤Ëµ¤¤Å¤¯Ç½ÎÏ
¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÍßµá¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ
£¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ
¤Ç´¤ê¶¯¤¯¤â¤Î¤´¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ½ÎÏ
¥¤â¤Î¤´¤È¤ò³Ú´ÑÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤áÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ½ÎÏ
¡ÚÂÐÂ¾ÅªÇ½ÎÏ¡Û
¡¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÇ½ÎÏ
¢¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ä°Õ¸þ¤òÁÛÁü¤¹¤ëÇ½ÎÏ
£¿Í¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ
¤¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÇ½ÎÏ
¥¿Í¤Èµ¤»ý¤Á¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ
»Ò¤É¤â¤Î¤·¤Ä¤±¤ä¶µ°é¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤äÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢¶¦´¶À¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤³¤ÎEQ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËEQ¤¬¹â¤¤Êý¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬¹â¤¯¡¢¿¦¶ÈÅªÀ®¸ùÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼Ò²ñÅ¬±þ¤¬¤è¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÙ¶¯¡¢½¢³è¡¢»Å»ö¡Ä¤¢¤é¤æ¤ëÀ®¸ù¤â¡ÖEQ¡×¤·¤À¤¤
²¿¤´¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³Â§¤È¤·¤Æ¤À¤ì¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËEQ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿´Íý³ØÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Î³ØÎÏ¤Ë¤Ï¡¢EQ¡¢¤È¤¯¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ°ì¤ÎÊÉ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÇ¤Á¹î¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬³ØÎÏ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢EQ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥ä¥±¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢EQ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Î¤´¤È¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âEQ¤·¤À¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÍý¶þ¤è¤ê¤âµ¤»ý¤ÁÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×À¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»î¸³Á°¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤â¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤À¤ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¸³¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËEQ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
EQ¤¬¹â¤¤¤Û¤É½¢¿¦³èÆ°¤ÇÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤äÎ©¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶À¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¢³è¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¥ä¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½¢³è¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢½¢³è¤òÅê¤²½Ð¤·Î±Ç¯¤ò·è¤á¹þ¤à¤â¤Î¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È³«¤Ä¾¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¡£Íî¤È¤µ¤ì¤ì¤Ð¤À¤ì¤À¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¹¤°¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤âEQ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢EQ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢EQ¤Î¹â¤µ¤Ï»Å»ö¾å¤Î¶ÈÀÓÉ¾²Á¤äµëÎÁ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤¯ÅØÎÏ¤äÀ®²Ì¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢Éå¤é¤º¤ËÁ°¸þ¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âEQ¤·¤À¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ä¾×Æ°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Ê¤É¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¾ð½ï°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÂÐ±þ¤â°ú¤½Ð¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊEQ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÁÅýÅª¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶µ°é³¦¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ²¤ÊÆ¼°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËOECD¤Ë¤è¤ë³ØÎÏÄ´ºº¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë³ØÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤ä»Å»ö¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Ð¤«¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éIQ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ä¾×Æ°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Ò²ñÅª¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ä¾×Æ°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Ê¤É¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤¬ÅÁÅýÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶µ°é¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¹ñºÝÈæ³ÓÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä³ØÀ¸¤Î³ØÎÏÄã²¼¤ä³Ø½¬»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¼¸¤é¤ì¤¿¤êÃí°Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÕ¥®¥ì¤·¤¿¤ê¡¢¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤ÎÄã¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
³Ø¹»À¸³è¤ò½çÄ´¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÊÏ©¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿¦¶ÈÀ¸³è¤ä»äÅª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»Ò°é¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
±ÝËÜ ÇîÌÀ
MP¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½